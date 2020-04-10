Тревор Букер
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#Тревор Букер #НБА #баскетбол #Юта

Один из самых нелепых бросков в истории НБА – парень из «Юты» закинул через себя (!) волейбольным приемом снизу

10 апреля, 18:24
Михаил Морозов

НБА

В начале января 2015-го «Оклахома» принимала «Юту» и победила с разницей в пять очков, но матч запомнился не этим. После игры обсуждали, что натворил форвард «Юты» Тревор Букер.

Он набрал восемь очков, два из которых – перед большим перерывом. У его команды оставалось две десятых секунды на атаку. Посмотрите, что придумал Букер:

Он даже не принял передачу, а просто перебил мяч через себя наудачу приемом, больше похожим на волейбольный. И попал в кольцо.

Или не наудачу?

«Не поверите, но я правда отрабатывал такие броски на тренировках, – заявил герой. – Так что можно сказать – я наконец-то вознагражден за труды. Вообще, довольно трудно сделать любой бросок, получая пас из-за боковой, когда на атаку дается всего 0,2 секунды».

Финт даже пытались повторить соперники. Например, «Финикс» через несколько дней стал тренировать такой бросок. Пусть и больше для смеха.

Сам Букер пытался повторить его уже за «Бруклин» против «Вашингтона». Тоже за 0,2 секунды до конца. Но не попал. Да и выглядело куда более нелепо.

В истории нечто подобное совершил Ральф Сэмпсон, причем матч был куда более важный. Весной 1986-го «Хьюстон» рубился в финале конференции против «Лейкерс». Бросок Сэмпсона вывел «Хьюстон» в финал НБА. Правда, там команда проиграла «Бостону», но момент запомнился:

Ну а Букер? Ничего удивительного, что случился такой момент именно с ним – он нередко заставляет людей улыбаться. Как например двумя годами позже в игре за «Бруклин» против «Кливленда», когда зашел на тайм-аут к сопернику:

А теперь представьте – бросок в кольцо, но мяч застревает в конструкции щита. Парень сбивает его шваброй, и мяч через щит летит прямо в кольцо! Кто автор финта? Конечно, Тревор Букер:

Сейчас ему 32 года, последним клубом была «Индиана» пару лет назад. Осенью 2018-го лечился от травмы, через год побывал на просмотре в «Денвере», сейчас рассказывает веселые истории о карьере в «Вашингтоне». А в России за «Химки» играет его брат Девин.

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