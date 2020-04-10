Один из самых нелепых бросков в истории НБА – парень из «Юты» закинул через себя (!) волейбольным приемом снизу

Он даже не принял передачу, а просто перебил мяч через себя наудачу приемом, больше похожим на волейбольный. И попал в кольцо.

Или не наудачу?

«Не поверите, но я правда отрабатывал такие броски на тренировках, – заявил герой. – Так что можно сказать – я наконец-то вознагражден за труды. Вообще, довольно трудно сделать любой бросок, получая пас из-за боковой, когда на атаку дается всего 0,2 секунды».

Финт даже пытались повторить соперники. Например, «Финикс» через несколько дней стал тренировать такой бросок. Пусть и больше для смеха.