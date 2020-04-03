Хабиб сравнил Конора со старой проституткой

Еще Конор зашел к Хабибу на прямой эфир в инстаграме, но совместного выступления не вышло.

Хабиб в интервью ESPN заявил следующее: «Вы знаете, что я чувствую. Он выглядит как старая проститутка, которая хочет внимания. Его время прошло».

Также Хабиб заявил, что готов драться с Фергюсоном, если сможет уехать из России.