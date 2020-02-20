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#Пеп Гвардиола #Футбол #Лига чемпионов #АПЛ #Манчестер Сити

Гвардиола защищает «Ман Сити» и говорит, что останется в клубе даже во Второй лиге

20 февраля, 11:09

www.imago-images.de/Global Look Press

«Манчестер Сити» выиграл у «Вест Хэма» (2:0). Главный момент матча был уже после свистка. Гвардиола ответил на все слухи о собственном уходе и прокомментировал решение УЕФА. Недавно позицию организации по правилам ФФП поддержал президент «Барселоны» Бартомеу. Его слова Гвардиола тоже затронул в своих ответах. Вот основное.

Об исключении «Ман Сити» из еврокубков: «Я бы сказал президенту «Барселоны», чтобы он дождался нашего обращения. Мы считаем, что ничего не нарушали, подадим апелляцию. Не говори слишком громко, «Барселона». Не говори слишком громко. Все иногда оказываются вовлеченными в такие ситуации. Надеюсь, мы снова сможем сыграть в Лиге чемпионов против «Барселоны».

О будущем в клубе: «Если меня не уволят, я останусь здесь. Я хочу остаться. Это нечто особенное, большее, чем просто факт контракта. Я уже говорил, что хочу остаться и помочь клубу поддерживать этот уровень как можно дольше. Перевод во Вторую лигу? Я же сказал, что люблю этот клуб. Мне нравится быть здесь. Почему я должен уйти? Независимо от будущих наказаний, я буду здесь дальше».

Контракт Гвардиолы действует до 2021 года. Одним из новых наказаний для «Ман Сити» может быть лишение очков и перевод во Вторую лигу.

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