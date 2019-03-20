Выбраться из нищеты в топ-клуб − и все потерять. Драма Македы, которого раздавили слава, лень и травмы

Бедный школьнк, которого за неуспеваемость оставляли на второй год, стал любимчиком Фергюсона и попал в «МЮ». Но не смог.

Часть 1. Путь из бедности

– Завтра мы едем на «Олд Траффорд», – с волнением сказал Федерико Македа отцу.

– Зачем? – удивился тот.

– Я на скамейке запасных.

Македу-старшего разрывало от шока и гордости. В последние годы его жизнь строилась рутинно сухо: ночью он работал охранником, днем – водил сына на тренировки в школу «Лацио». Денег не хватало даже вместе с зарплатой жены, которая работала горничной. Переезд в Манчестер казался спасением.

Понте-ди-Нона – не самый приятный район Рима. Семья арендовала дешевое жилье, часть суммы выплачивало государство. Сам Федерико тащился от футбола и вместе с двоюродным братом ходил на стадион. У родителей почти не было денег – последние они отдавали ради карьеры сына.

Федерико часто сидел дома с младшим братом и мечтал, что скоро получит профессиональный контракт от «Лацио» на две тысячи евро и вытащит семью из нищеты. Родные не знали, что такое поход в ресторан или совместный отдых. Единственная роскошь – раз в несколько лет день погреться у моря.