Выбраться из нищеты в топ-клуб − и все потерять. Драма Македы, которого раздавили слава, лень и травмы
Бедный школьнк, которого за неуспеваемость оставляли на второй год, стал любимчиком Фергюсона и попал в «МЮ». Но не смог.
Часть 1. Путь из бедности
– Завтра мы едем на «Олд Траффорд», – с волнением сказал Федерико Македа отцу.
– Зачем? – удивился тот.
– Я на скамейке запасных.
Македу-старшего разрывало от шока и гордости. В последние годы его жизнь строилась рутинно сухо: ночью он работал охранником, днем – водил сына на тренировки в школу «Лацио». Денег не хватало даже вместе с зарплатой жены, которая работала горничной. Переезд в Манчестер казался спасением.
Понте-ди-Нона – не самый приятный район Рима. Семья арендовала дешевое жилье, часть суммы выплачивало государство. Сам Федерико тащился от футбола и вместе с двоюродным братом ходил на стадион. У родителей почти не было денег – последние они отдавали ради карьеры сына.
Федерико часто сидел дома с младшим братом и мечтал, что скоро получит профессиональный контракт от «Лацио» на две тысячи евро и вытащит семью из нищеты. Родные не знали, что такое поход в ресторан или совместный отдых. Единственная роскошь – раз в несколько лет день погреться у моря.
Все изменил Алекс Фергюсон. Тренер прилетел в Рим, чтобы забрать 16-летнего Македу в «МЮ». Он пригласил всю семью итальянца в отель. «Лацио» не сопротивлялся, потому что по закону в Италии игрокам нельзя подписывать профессиональные контракты до совершеннолетия. «Мы не могли вести себя аморально. Немыслимо, чтобы пятнадцатилетнего парня можно купить как рогатый скот на рынке», – злился президент римлян Клаудио Лотито.
Для Македы из Манчестера Ферги зацепил именную майку с девятым номером и футболку Криштиану Роналду. Крутые аргументы – кроме предложенных 600 фунтов стерлингов в месяц. Отец сразу возмутился ничтожными деньгами. Боссы «МЮ» согласились с претензиями и повысили оклад. Понятно, ведь Фергюсон так хвалит молодого игрока:
• «Македа – искуснейший игрок, который может создать гол из ничего. Он такой же, каким в юности был Роналду. Федерико лучше всех завершает атаки на тренировках. Я не шучу»;
• «Трудно поверить, что ему всего 17 лет. Думаю, нам надо проверить его свидетельство о рождении. Мне кажется, ему уже 28!».
Первый месяц жизни Македы в «МЮ» – микс из одиночества, депрессий и тоски по дому. Угнетало все: унылая погода, другой язык и отсутствие друзей рядом. Федерико целыми днями не выходил из дома и хотел сбежать в Италию в первый же день после переезда.
Дружеское общение, поддержка Фергюсона, тренировки и завтраки, когда Роналду, Гиггз и Скоулз хлопают тебя по плечам – после такого Македа зажегся.
Все изменилось.
Часть 2. Магический гол и слезы отца
«Кико! Кико!» – кричал наэлектризованный Фергюсон в сторону скамейки запасных «МЮ». Тренер взглядом искал Македу – 17-летнего пацана, который к тому моменту даже не дебютировал во взрослом футболе.
В перерыве итальянец попинал мяч на глазах многотысячного «Олд Траффорда» и покрылся мурашками. Недавно он бегал за резервный состав у Сульшера, делал хет-трик в ворота «Ньюкасла» и провел с основой всего две тренировки.
«Кико! Переодевайся и выходи на поле!» – тон Фергюсона стал грубее. Молодой форвард оглядывался по сторонам и не думал, что коуч обращается к нему.
Прошел час, а «Манчестер Юнайтед» летел «Астон Вилле» 1:2. Действующему чемпиону Англии требовалась победа: после двух поражений «МЮ» пропустил на первое место «Ливерпуль».
Форвард тихонько подтапливал за соперника и ждал шанса. Он наступил: «Я бегал по всему полю, словно счастливая собака. Я не мог дышать, но продолжал бежать». В последнюю десятиминутку Роналду сравнял счет, а потом пришло время магии Македы.
В добавленные минуты он получил пас от Гиггза и с разворота закрутил в мяч девятку – «Олд Траффорд» ревел. «Это воодушевило «Манчестер Юнайтед», – говорил после матча Фергюсон. Отец, который по ночам зарабатывал деньги, чтобы с утра отвести сына на тренировку, смахивал катившиеся по щекам слезы.
Наутро о Македе говорили из каждой дыры: газеты печатали обезумевшего парня на первых полосах, а друзья разрывали телефон счастливыми воплями. Позвонила даже бывшая учительница и предложила сдать экзамены, которые он так и не осилил.
Не получилось и в этот раз: 17-летний Федерико завалил экзамены по программе для 13-летних школьников. До этого он четыре раза оставался на второй год и не справлялся с итоговыми аттестациями.
Плевать. Победа над «Астон Виллой» помогла «МЮ» взять чемпионство, а Македа получил приз лучшему молодому игроку года имени Джимми Мерфи. Мальчик поднялся из бедноты и сменил ее на золотую жизнь.
Часть 3. «Главная ошибка в карьере»
Фергюсон очень любил Македу: давал время в Лиге чемпионов, бросал на полные матчи в кубках и выпускал на замены в АПЛ. «Фергюсон – удивительный. Он так сильно верил в меня», – подтверждает нападающий.
На второй год в клубе Македе прилетел новый контракт. Доверие Ферги превратило итальянца в размякшего туриста – он больше наслаждался вниманием и тусовался в клубах с девушками, чем пахал на тренировках.
Все пошло вниз. Македа проигрывал конкуренцию, хотел больше практики и ушел в аренду в «Сампдорию». САФ был против: тренер советовал, чтобы тот остался в Англии. Македа не послушал.
«Аренда в «Сампдорию» – худшее решение и главная ошибка в моей карьере. Я должен был остаться в Англии. После возвращения мне пришлось работать в три раза усерднее, чтобы получить еще один шанс», – признается Македа. В «МЮ» шанса не появилось.
Македа пять раз уходил из «Манчестер Юнайтед» в аренды. Удачной получилась только одна:
1. «Сампдория». Ноль голов и хейт фанатов за звездный статус и никакущую результативность.
2. «Куинз Парк Рейнджерс». Три матча, ноль голов и 15 тысяч фунтов стерлингов штрафа за гомофобские комментарии в твиттере.
3. «Штутгарт». Игра на непривычном левом фланге и ноль голов.
4. «Донкастер». Три гола за 15 матчей и травма.
5. «Бирмингем». 10 голов в 18-ти матчах. Пошло, когда было поздно.
Фергюсон ушел из «МЮ», контракт Македы истек. Итальянец морально поплыл, заглох в развитии и бесконечно много травмировался: по кругу лечил лодыжку, колено, спину.
Сейчас Македе 27. Он обнулил прошлое, изменил режим питания и больше тренируется, чтобы избегать травм. В 2017 году итальянец в интервью ESPN признал собственные ошибки и слабости: «Я буду жалеть об этом всю жизнь, но я по-прежнему молод и больше не хочу давать себе поводов для сожалений».
Македа периодически созванивается с Фергюсоном – коуч интересуется, чем живет талант, в которого он так верил. Форвард до сих пор жалеет, что когда-то не послушал тренера и упал вниз.
В сентябре 2018 года Македа перешел в «Панатинаикос»: там он забивает пяткой, празднует голы, изображая букву L (в честь сына Лоуренса), и пытается все исправить.
«Я всегда твердо стоял на ногах. Мой дебют – фантастика. Но я был маленьким мальчиком. После такого люди ждут, что ты будешь забивать голы каждый матч. Это не так просто. Фанаты «МЮ» думали, что я стану новым Уэйном Руни, но справиться с этим еще тяжелее».
Когда-то золотой мальчик получил жирный шанс в жизнь, но не справился и потерялся за ленью, раздутым статусом и травмами. Волшебство кончилось так же быстро, как и началось. Теперь взрослый парень исправляет ошибки молодости.