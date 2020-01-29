За пять лет тренер Роджерс проиграл два кубковых матча. Соперник и стадия турнира повторялись

19 апреля 2015 года . Полуфинал Кубка Англии. «Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 2:1

. Полуфинал Кубка Англии. «Астон Вилла» – «Ливерпуль» – 2:1 28 января 2020 года. Полуфинал Кубка Лиги. «Астон Вилла» – «Лестер» – 2:1

Эти матчи объединяет фигура тренера Брендана Роджерса. В 2015-м он как раз заканчивал работу в «Ливерпуле», потом уехал в «Селтик», а теперь работает в «Лестере». Squawka посчитала, что между этими играми команды Роджерса выиграли 31 кубковый матч. Роджерс стал обладателем трех шотландских кубков и вернулся в Англию, где опять возникла «Астон Вилла».

После полуфинала Кубка Лиги Роджерс говорил о спорных судейских решениях, но все равно поздравил соперника: «Мы играли с хорошим контролем, хорошим самообладанием в игре и создавали возможности. Я думал, что мы были превосходны, их вратарь сделал несколько выдающихся спасений. Поздравляем игроков «Астон Виллы». Они прошли, а мы должны двигаться дальше».