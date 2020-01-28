Матч «Лейкерс» против «Клипперс» перенесен из-за смерти Кобе

Очередная игра регулярного чемпионата НБА между двумя командами из Лос-Анджелеса была запланирована на вторник, 28 января. В срок она не состоится.

«Решение принято из уважения к «Лейкерс», которая глубоко скорбит из-за трагической гибели легенды Кобе Брайанта, его дочери Джианны и еще семи человек при крушении вертолета в воскресенье. Матч будут перенесен на более позднюю дату», – заявили в НБА.