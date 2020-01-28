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Матч «Лейкерс» против «Клипперс» перенесен из-за смерти Кобе
28 января, 10:17
Очередная игра регулярного чемпионата НБА между двумя командами из Лос-Анджелеса была запланирована на вторник, 28 января. В срок она не состоится.
«Решение принято из уважения к «Лейкерс», которая глубоко скорбит из-за трагической гибели легенды Кобе Брайанта, его дочери Джианны и еще семи человек при крушении вертолета в воскресенье. Матч будут перенесен на более позднюю дату», – заявили в НБА.
«Лейкерс» с момента трагедии оставили лишь одну запись в твиттере, где также сообщили о переносе матча с «Клипперс» и поблагодарили за поддержку.
В двух предыдущих матчах сезона «Клипперс» дважды обыграли «Лейкерс» – 112:102 и 111:106.
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