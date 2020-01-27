Роналду и Фигу одинаковыми сообщениями отреагировали на смерть Кобе. Слово в слово

Если в комментариях к твиту Роналду люди делятся переживаниями, то под твитом Фигу задаются вопросом, почему появился копипаст. Многие стыдят Фигу за ровно такое же сообщение.

Если в твиттере задать поиск с текстом сообщения Криштиану, выпадет несколько таких твитов. Притом сообщение Роналду действительно запостилось раньше всех. Кроме одного. Но там человек представил это как прямую речь Роналду. Только через 15 минут после этого появилось сообщение футболиста. У аккаунта FRA оно могло быть просто скопировано, например, с инстаграма Роналду.