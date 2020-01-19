Лучше этого «Ливерпуля» только небо над ним 😍

Матч «Ливерпуля» и «МЮ» (2:0) – это тонна моментов, два гола и очередной успех лидера чемпионата. До этого матча «МЮ» оставался единственной командой, которую «Ливерпуль» еще не побеждал в сезоне-2019/20. В первом круге сыграли 1:1, сейчас – уверенное доминирование в два мяча.

Тот же матч «Ливерпуля» и «МЮ» – это еще и впечатляющий закат. Фанаты в твиттере расценили красивое небо лишней поддержкой для «Ливерпуля». Матч как раз проходил на «Энфилде», а «Ливерпуль» был в красной форме. Можно искать причины такого результата даже в этом.