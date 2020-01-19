АПЛ
Футбол
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Поделиться:
Комментарии:
0
#АПЛ #Футбол #Ливерпуль #Манчестер Юнайтед

Лучше этого «Ливерпуля» только небо над ним 😍

19 января, 21:30

Матч «Ливерпуля» и «МЮ» (2:0) – это тонна моментов, два гола и очередной успех лидера чемпионата. До этого матча «МЮ» оставался единственной командой, которую «Ливерпуль» еще не побеждал в сезоне-2019/20. В первом круге сыграли 1:1, сейчас – уверенное доминирование в два мяча.  

Тот же матч «Ливерпуля» и «МЮ» – это еще и впечатляющий закат. Фанаты в твиттере расценили красивое небо лишней поддержкой для «Ливерпуля». Матч как раз проходил на «Энфилде», а «Ливерпуль» был в красной форме. Можно искать причины такого результата даже в этом.

Официальный сайт АПЛ

www.imago-images.de/Global Look Press

www.imago-images.de/Global Look Press

Не пропусти нас в соцсетях
«Ливерпуль» – это еще и классные истории об игроках
Один из секретов «Ливерпуля» – ауты. Клопп нашел под них отдельного тренера (!), вычислил все цифры и сделал частью тактики
К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером
Пару лет назад он играл викинга в школьном театре. Теперь – у Клоппа в «Ливерпуле»
Фирмино − живая революция. Он создает новую позицию (опорный форвард!) и доказывает: можно гениально играть без мяча
Такие разные празднования от Салаха: встает в позы из йоги, изображает петуха (что-что?)
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#АПЛ
#Футбол
#Ливерпуль
#Манчестер Юнайтед