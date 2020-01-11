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Юрген Клопп
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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Юрген Клопп

«Ливерпуль» набрал 61 очко за 21 матч. Такого не было никогда в истории

11 января, 23:00

www.imago-images.de/Global Look Press

Достижение «Ливерпуля» в подборке цифр:

  • 20 побед
  • ничья в игре с «МЮ»
  • 0 поражений
  • 16 очков преимущества над вторым местом
  • 30 матчей подряд с забитыми голами

Рекордной стала минимальная победа в матче с «Тоттенхэмом» (1:0). Единственный гол забил Роберто Фирмино.

«Это не кажется чем-то особенным. Мы знаем об этом, и это необычно, но я не чувствую этого. Когда кто-то дает вам трофей, это ощущается, но до этого вам нужно сражаться. Это только начало. Нам нужно продолжать, потому что наши соперники такие сильные. Пеп не сдастся», – сказал после матча Юрген Клопп.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Такой разный «Ливерпуль»
Один из секретов «Ливерпуля» – ауты. Клопп нашел под них отдельного тренера (!), вычислил все цифры и сделал частью тактики
К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером
Пару лет назад он играл викинга в школьном театре. Теперь – у Клоппа в «Ливерпуле»
Фирмино − живая революция. Он создает новую позицию (опорный форвард!) и доказывает: можно гениально играть без мяча
Такие разные празднования от Салаха: встает в позы из йоги, изображает петуха (что-что?)
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