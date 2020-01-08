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#Ливерпуль #Футбол #АПЛ #Манчестер Сити #Тоттенхэм #Арсенал #Манчестер Юнайтед #Челси

Как клубы АПЛ меняют технических спонсоров

08 января, 16:45

«Ливерпуль» официально объявил о контракте с Nike. Соглашение вступит в силу 1 июня 2020 года. Daily Mail пишет, что Nike будет платить «Ливерпулю» 80 миллионов фунтов в год. Так «Ливерпуль» перекрывает рекорд АПЛ по выплатам от спонсоров. До этого он принадлежал «Манчестер Юнайтед» (adidas – 75 миллионов фунтов). 

Ранее техническим партнером «Ливерпуля» был New Balance (с 2015 года). Мы посмотрели и выяснили, что за последние десять лет все шесть главных команд АПЛ хотя бы раз сменили производителя экипировки. У «Ливерпуля» – четыре поставщика. Сразу у четырех из шести были и Nike, и adidas.

Для сравнения ловите список команд, которые за это время ни разу не меняли технического спонсора: «Барселона», «Реал», «Атлетико», «Интер», «Бавария», «ПСЖ», «Зенит», «Спартак», «Бенфика».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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