В 18-м туре РПЛ – всего восемь голов. Так мало не забивали почти полтора года

В семи матчах 18-го тура РПЛ – очень низкая результативность. Две нулевых ничьи, три победы 1:0, ничья 1:1, победа 2:1. Итого – восемь мячей . Игр только семь, поскольку матч «Сочи» – «Оренбург» перенесли.

• «Спартак» не забил, но играл с «Зенитом» – это объяснимо, но больше удивляют сухие матчи «Ростова», «Краснодара» и ЦСКА, учитывая, что играли они соответственно с «Уралом», «Тамбовом» и «Арсеналом» – командами не с самой крепкой обороной.

• Три подряд нулевые ничьи «Урала» (одна из которых в этом туре) – вообще аномалия: в этом сезоне до конца октября в матчах с его участием регулярно забивалось не меньше трех голов (два мяча – только дважды).