Андорра впервые в истории финишировала в группе не последней
В октябре мы порадовались за счастливую Андорру, которая выиграла всего третий матч за все годы выступлений в квалификациях. В ноябре – следующее достижение. Сборная наконец-то ушла с последнего места, обогнав Молдавию по итогам группового этапа на одно очко.
• Победа над Молдавией – не единственный успех в отборе к Евро-2020. В ноябрьском матче в Албании Андорра сыграла вничью 2:2.
• Дубль оформил Кристиан Мартинес, который забивал за сборную еще в 2010-м в ворота Ирландии. Кстати, тогда это была квалификационная группа к Евро-2012, где играла и Россия.
• Андорра будет вспоминать этот турнир и из-за матча с Францией. Хоть и проиграли 0:3, зато вратарю Гомесу удалось вытащить пенальти после удара Гризманна.
• Даже если бы Андорра проиграла Албании (некрупно), то осталась бы пятой в группе. У нее было бы равенство очков с Молдавией, личные встречи – 1:0 и 0:1, значит, считалась бы разница мячей, которая хуже у молдаван. Хотя Молдавия вполне достойно сыграла в ноябре (по 1:2 от Франции и Исландии, причем французы забили победный гол только за 11 минут до конца).
• Интересно, что Андорра попала в единственную группу, где выступали сразу четыре участника Евро-2016 (Франция, Турция, Исландия, Албания).
Из 112 официальных матчей в квалификациях Андорра выиграла всего три. До Молдавии были победы над Венгрией (к ЧМ-2018) и Македонией (к ЧМ-2006).