Андорра впервые в истории финишировала в группе не последней

В октябре мы порадовались за счастливую Андорру, которая выиграла всего третий матч за все годы выступлений в квалификациях. В ноябре – следующее достижение. Сборная наконец-то ушла с последнего места, обогнав Молдавию по итогам группового этапа на одно очко.

• Победа над Молдавией – не единственный успех в отборе к Евро-2020. В ноябрьском матче в Албании Андорра сыграла вничью 2:2.

• Дубль оформил Кристиан Мартинес, который забивал за сборную еще в 2010-м в ворота Ирландии. Кстати, тогда это была квалификационная группа к Евро-2012, где играла и Россия.

• Андорра будет вспоминать этот турнир и из-за матча с Францией. Хоть и проиграли 0:3, зато вратарю Гомесу удалось вытащить пенальти после удара Гризманна.