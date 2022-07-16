Секреты песни «Рюмка водки на столе»: куда пропал еще один скрытый куплет и сколько Лепс заплатил за права

Как появилась песня «Рюмка водки на столе»: Лепс купил ее за 300 долларов, но отказался от полного варианта

Песню «Рюмка водки на столе» написал не Григорий Лепс. Ее автор – Евгений Григорьев. В музыкальной тусовке он известен через псевдоним Жека. Он сам выступает с концертами, пишет музыку и песни. Сейчас Жеке 55 лет. В начале 90-х он приостанавливал музыкальную карьеру и погружался в бизнес. Потом полноценно вернулся – через тот самый хит «Рюмка водки на столе».

Сам Жека вспоминал момент, когда появился текст песни. Это произошло в 1995 году – тогда у него заканчивалась та пауза из-за бизнеса. Жека наиграл на гитаре мелодию, которую долго себе представлял. Потом из этого получилась итоговая версия песни «Рюмка водки на столе». Жека продал Лепсу эту песню после знакомства в одной из московских музыкальных студий.

Так эту песню исполняет сам Жека: