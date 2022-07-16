Секреты песни «Рюмка водки на столе»: куда пропал еще один скрытый куплет и сколько Лепс заплатил за права
Григорию Лепсу исполнилось 60 лет. В 2022 году он по-прежнему постоянно исполняет песню «Рюмка водки на столе». Она уже 20 лет сохраняет статус одного из самых популярных треков в репертуаре Лепса. Хотя вышла еще на его четвертом альбоме «На струнах дождя…» (2002).
Как появилась песня «Рюмка водки на столе»: Лепс купил ее за 300 долларов, но отказался от полного варианта
Песню «Рюмка водки на столе» написал не Григорий Лепс. Ее автор – Евгений Григорьев. В музыкальной тусовке он известен через псевдоним Жека. Он сам выступает с концертами, пишет музыку и песни. Сейчас Жеке 55 лет. В начале 90-х он приостанавливал музыкальную карьеру и погружался в бизнес. Потом полноценно вернулся – через тот самый хит «Рюмка водки на столе».
Сам Жека вспоминал момент, когда появился текст песни. Это произошло в 1995 году – тогда у него заканчивалась та пауза из-за бизнеса. Жека наиграл на гитаре мелодию, которую долго себе представлял. Потом из этого получилась итоговая версия песни «Рюмка водки на столе». Жека продал Лепсу эту песню после знакомства в одной из московских музыкальных студий.
Так эту песню исполняет сам Жека:
Есть разные данные по цене песни для Григория Лепса. В 2013-м он говорил об этом так: «Рюмка водки» была куплена за 200 долларов. Просили в два раза больше, но удалось сторговаться – ни у меня, ни у продавца тогда не было денег. И она самая любимая у нашего народа. Наверное, потому что в ней сошлись две самые большие человеческие любови – пение и питие».
В более поздних интервью звучала другая версия по стоимости песни. Утверждается, что Лепс отдал за нее 300 долларов. Это подтверждал и автор песни «Рюмка водки на столе» Евгений Григорьев: «Она ему понравилась, и он тут же выложил за нее 300 американских долларов. Для меня в то время и это были деньги. Хотя на самом деле я просил 500 долларов».
Почему Жека сделал Лепсу такую скидку? Оказалось, что тот купил не весь текст. Один из куплетов песни «Рюмка водки на столе» Лепс посчитал возможной самостоятельной композицией. Поэтому не стал его забирать и предупредил Жеку, что использовать эти слова не будет. Позже вышло подтверждение от Жеки – в изначальном варианте действительно прописан третий куплет.
Какие слова из оригинального текста песни «Рюмка водки на столе» не взял Лепс:
Продана смерть,
Брошены в угол тени дней,
Трещины стен,
Это удары ночи,
Тьма ползет из всех щелей
И черная вода смеется,
Время повстречать в подъездах
Тех, кто в памяти не стерся,
Заглянуть в глаза пустые
И увидеть снова, снова
Лишь рюмку на столе,
Лишь рюмку на столе,
Лишь рюмку на столе.
В исполнении Жеки «Рюмка водки на столе» стала курганским хитом. С 1995 года ее играла группа «Майор Сергеев», которую он тогда собирал. Записи старых выступлений до сих пор остаются на ютубе. В сообществе вконтакте о курганской музыке собраны факты о песне «Рюмка водки на столе». Там указано, что однажды группа «Майор Сергеев» играла эту песню 23 раза подряд.
Сам Лепс дал за песню так мало денег, потому что тогда испытывал финансовые проблемы. Были они и у Жеки. Летом 2022 года Григорий Лепс наконец-то рассказал, сколько доходов получил от песни «Рюмка водки на столе». Они исчисляются десятками миллионов: «Это же шедевр. Самое лучшее в мире инвестиций! Я потратил на нее 300 долларов, а заработал миллионов 50».
Жека изначально считал, что песня «Рюмка водки на столе» ему самому никогда не понадобится. Он ушел в более тяжелую музыку, но позже вернулся к тому варианту из трех куплетов. Жека объяснял смысл песни «Рюмка водка на столе», который он закладывал: «Многие думают, что песня именно о пьянстве и о водке, а она совершенно о другом. Об одиночестве и любви».
Почему песня «Рюмка водки на столе» так называется? Жека объяснял, что ее название связано с атмосферой времени. Он называл его песенным хуком и крючком. Сам Григорий Лепс активно пользуется популярностью сочетания этих слов. В 2017 году они с Эмином Агаларовым открыли заведение «Рюмка водки». Сейчас его рюмочная временно закрыта из-за переезда.
Что еще надо знать об этой песне: студентка выиграла конкурс каверов, Лепс сделал клип на 24 миллиона просмотров
• «Рюмка водки на столе» – самая популярная песня в России в новогодние праздники. Люди чаще всего выбирают ее в караоке. Последний подсчет данных проводился в 2019-м, но и дальше популярность трека Лепса сохранялась. Иногда внимание к песне выходит за рамки: «Рюмка водки на столе» звучала даже 1 сентября. Об этом просили посетители открытия Дома культуры.
• Кавер-версии песни «Рюмка водки на столе» регулярно появляются на ютубе. Ранее этому способствовал и сам Григорий Лепс – в 2014-м он объявил специальный конкурс каверов. Там поучаствовали фанаты футбольного «Факела». Победила 21-летняя студентка Анастасия Немудрякина. Главным призом было заявлено участие в съемках клипа на эту песню.
• Видео на ютуб-канале Григория Лепса обычно собирают от 100 тысяч до 3-4 миллионов просмотров. Исключение – исполнение песни «Зараза» (кавер на Николая Баскова, 49 миллионов). Клип на песню «Рюмка водки на столе» вышел четыре года назад. Он собрал 24 миллиона просмотров – это одно из самых просматриваемых видео на канале Лепса за все время.
• Почему именно песня «Рюмка водки на столе» оказалась такой успешной? Объяснение ее магического эффекта от самого Григория Лепса: «Потому что про рюмку водки на столе. А если серьезно, удачное словосочетание, прекрасный гармонический ряд. Композитор угадал. Так легли звезды. Не думаю, что автор занимался математикой во время написания песни».
• В момент покупки песни Лепс не сомневался, что «Рюмка водки на столе» станет хитом. Так он рассказывал об этом через несколько лет: «С «Рюмкой водки» даже и не думал, абсолютно был уверен, что она обязательно выстрелит. Некоторые другие произведения, на которые я надеялся, менее удачными получились». Он подтверждал, что вместе с ней сам получил прорыв в карьере.
• Слушать песню «Рюмка водки на столе» можно на всех популярных платформах (например, тут). На ютуб-канале Григория Лепса есть его концертное выступление. Текст песни «Рюмка водки на столе» доступен по этой ссылке на «Яндекс.Музыке». Многие каналы в ютубе предлагают караоке-версию песни «Рюмка водки на столе». Одну из них открывали уже 2,7 миллиона раз.