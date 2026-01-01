Григорий Лепс

Дата рождения
16 июля 1962 г.
Достижения
Заслуженный артист Российской Федерации
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Материалы
Материалы
Секреты песни «Рюмка водки на столе»: куда пропал еще один скрытый куплет и сколько Лепс заплатил за права
#Григорий Лепс
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