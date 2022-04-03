Где смотреть «Грэмми-2022» в России
64-я церемония вручения наград «Грэмми» состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. Это место впервые принимает церемонию «Грэмми». Она пройдет в ночь с 3 на 4 апреля. Мероприятие стартует 4 апреля в 3:00 по Москве. Изначально вручение «Грэмми» планировалось на январь, но церемония была перенесена из-за пандемии коронавируса.
Где смотреть прямую трансляцию «Грэмми-2022»
Ранее церемонию «Грэмми» в России показывал сайт Первого канала. Например, так происходило в 2020 году. В 2021-м трансляция велась на Okko. Сайт «Грэмми» пишет, что сейчас церемония будет доступна на CBS и Paramount+. Вручение первых наград и моменты до старта основной церемонии можно посмотреть на сайте «Грэмми» и на официальном ютуб-канале.
Официальные каналы Grammy отдельно анонсируют именно трансляцию Grammy Live. Там будет показана красная дорожка, эксклюзивные интервью и закулисные комментарии перед стартом самой церемонии. Сайт CBS указывает в инструкции по просмотру церемонии, что у него доступна только телетрансляция мероприятия. Весь прямой эфир – на сервисе Paramount+.
Возможно, посмотреть церемонию так все равно не получится. На сайте Grammy есть пояснение, что только подписчики уровня Paramount + Premium получат доступ к прямому эфиру. На уровне Essential – по запросу на следующий день. Компания Paramount еще в начале марта временно приостановила деятельность в России. Кажется, это распространяется и на трансляцию «Грэмми».
При заходе в Paramount+ из России указывается, что этот регион не поддерживается:
Единственный легальный и доступный вариант – официальные каналы и сайт «Грэмми». Там будут появляться все основные моменты церемонии.
Что еще надо знать о церемонии вручения «Грэмми-2022»
🎙️ Тревор Ноа – ведущий церемонии. Он уже был в этой роли в 2021 году. Это актер и комик, который известен по The Daily Show.
🎙️ Дрейк был номинирован на «Грэмми» в двух категориях, но снялся сам. Ранее он критиковал все возможные музыкальные премии.
🎙️ Отдельные исполнители выступят на самой церемонии «Грэмми». Например, там ожидается появление Леди Гаги и Билли Айлиш.
🎙️ На «Грэмми-2022» добавлены две новые категории. Всего на церемонии вручения «Грэмми-2022» будет 86 обладателей наград.
🎙️Foo Fighters не выступят на премии «Грэмми». Группа отменила выступление из-за смерти барабанщика Тейлора Хокинса.
Кто возьмет награды на церемонии вручения премии «Грэмми-2022»
Полный список номинантов «Грэмми-2022» доступен по этой ссылке. Лидером по количеству стал Джон Батист, который номинирован на премию сразу в 11 категориях. Восемь из 11 номинаций он получил за альбом We Are. В 2021 году Батист получал «Оскар» за музыку к фильму «Душа». Здесь – все претенденты на победу в главных номинациях на премии «Грэмми-2022»:
Запись года на «Грэмми-2022»
- Tony Bennett, Lady Gaga – I Get a Kick Out of You;
- Doja Cat, SZA – Kiss Me More;
- Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name);
- Olivia Rodrigo – Drivers License;
- Billie Eilish – Happier Than Ever;
- Jon Batiste – Freedom;
- ABBA – I Still Have Faith in You;
- Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches;
- Brandi Carlile – Right on Time;
- Silk Sonic – Leave the Door Open.
Альбом года на «Грэмми-2022»
- Jon Batiste – We Are;
- Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe);
- Doja Cat – Planet Her (Deluxe);
- Lil Nas X – Montero;
- Taylor Swift – Evermore;
- Olivia Rodrigo – Sour;
- Kanye West – Donda;
- Billie Eilish – Happier Than Ever;
- Tony Bennett and Lady Gaga – Love for Sale;
- H.E.R – Back Of My Mind.
Песня года на «Грэмми-2022»
- Alicia Keys, Brandi Carlile – A Beautiful Noise;
- H.E.R. – Fight for You;
- Billie Eilish – Happier Than Ever;
- Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name);
- Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches;
- Brandi Carlile – Right on Time;
- Ed Sheeran – Bad Habits;
- Silk Sonic – Leave the Door Open;
- Olivia Rodrigo – Drivers License;
- Doja Cat, SZA – Kiss Me More.
Лучший новый исполнитель на «Грэмми-2022»
- Arooj Aftab;
- Baby Keem;
- Saweetie;
- Japanese Breakfast;
- The Kid LAROI;
- Glass Animals;
- Jimmie Allen;
- FINNEAS;
- Arlo Parks;
- Olivia Rodrigo.