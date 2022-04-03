Где смотреть «Грэмми-2022» в России

Где смотреть прямую трансляцию «Грэмми-2022»

Ранее церемонию «Грэмми» в России показывал сайт Первого канала. Например, так происходило в 2020 году. В 2021-м трансляция велась на Okko. Сайт «Грэмми» пишет, что сейчас церемония будет доступна на CBS и Paramount+. Вручение первых наград и моменты до старта основной церемонии можно посмотреть на сайте «Грэмми» и на официальном ютуб-канале.

Официальные каналы Grammy отдельно анонсируют именно трансляцию Grammy Live. Там будет показана красная дорожка, эксклюзивные интервью и закулисные комментарии перед стартом самой церемонии. Сайт CBS указывает в инструкции по просмотру церемонии, что у него доступна только телетрансляция мероприятия. Весь прямой эфир – на сервисе Paramount+.

Возможно, посмотреть церемонию так все равно не получится. На сайте Grammy есть пояснение, что только подписчики уровня Paramount + Premium получат доступ к прямому эфиру. На уровне Essential – по запросу на следующий день. Компания Paramount еще в начале марта временно приостановила деятельность в России. Кажется, это распространяется и на трансляцию «Грэмми».

При заходе в Paramount+ из России указывается, что этот регион не поддерживается: