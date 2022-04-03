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Грэмми
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#Грэмми

Где смотреть «Грэмми-2022» в России

Эндрю Ллойд Уэббер на церемонии вручения «Грэмми» в 2018 году.

ZUMAPRESS.com/Global Look Press

64-я церемония вручения наград «Грэмми» состоится в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena. Это место впервые принимает церемонию «Грэмми». Она пройдет в ночь с 3 на 4 апреля. Мероприятие стартует 4 апреля в 3:00 по Москве. Изначально вручение «Грэмми» планировалось на январь, но церемония была перенесена из-за пандемии коронавируса.

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Где смотреть прямую трансляцию «Грэмми-2022»

Ранее церемонию «Грэмми» в России показывал сайт Первого канала. Например, так происходило в 2020 году. В 2021-м трансляция велась на Okko. Сайт «Грэмми» пишет, что сейчас церемония будет доступна на CBS и Paramount+. Вручение первых наград и моменты до старта основной церемонии можно посмотреть на сайте «Грэмми» и на официальном ютуб-канале.

Официальные каналы Grammy отдельно анонсируют именно трансляцию Grammy Live. Там будет показана красная дорожка, эксклюзивные интервью и закулисные комментарии перед стартом самой церемонии. Сайт CBS указывает в инструкции по просмотру церемонии, что у него доступна только телетрансляция мероприятия. Весь прямой эфир – на сервисе Paramount+.

Возможно, посмотреть церемонию так все равно не получится. На сайте Grammy есть пояснение, что только подписчики уровня Paramount + Premium получат доступ к прямому эфиру. На уровне Essential – по запросу на следующий день. Компания Paramount еще в начале марта временно приостановила деятельность в России. Кажется, это распространяется и на трансляцию «Грэмми».

При заходе в Paramount+ из России указывается, что этот регион не поддерживается:

Гол

Единственный легальный и доступный вариант – официальные каналы и сайт «Грэмми». Там будут появляться все основные моменты церемонии.

Что еще надо знать о церемонии вручения «Грэмми-2022»

🎙️ Тревор Ноа – ведущий церемонии. Он уже был в этой роли в 2021 году. Это актер и комик, который известен по The Daily Show.

🎙️ Дрейк был номинирован на «Грэмми» в двух категориях, но снялся сам. Ранее он критиковал все возможные музыкальные премии.

🎙️ Отдельные исполнители выступят на самой церемонии «Грэмми». Например, там ожидается появление Леди Гаги и Билли Айлиш.

🎙️ На «Грэмми-2022» добавлены две новые категории. Всего на церемонии вручения «Грэмми-2022» будет 86 обладателей наград.

🎙️Foo Fighters не выступят на премии «Грэмми». Группа отменила выступление из-за смерти барабанщика Тейлора Хокинса.

Кадр с церемонии «Грэмми» в 2021 году.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто возьмет награды на церемонии вручения премии «Грэмми-2022»

Полный список номинантов «Грэмми-2022» доступен по этой ссылке. Лидером по количеству стал Джон Батист, который номинирован на премию сразу в 11 категориях. Восемь из 11 номинаций он получил за альбом We Are. В 2021 году Батист получал «Оскар» за музыку к фильму «Душа». Здесь – все претенденты на победу в главных номинациях на премии «Грэмми-2022»:

Запись года на «Грэмми-2022»

  • Tony Bennett, Lady Gaga – I Get a Kick Out of You;
  • Doja Cat, SZA – Kiss Me More;
  • Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name);
  • Olivia Rodrigo – Drivers License;
  • Billie Eilish – Happier Than Ever;
  • Jon Batiste – Freedom;
  • ABBA – I Still Have Faith in You;
  • Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches;
  • Brandi Carlile – Right on Time;
  • Silk Sonic – Leave the Door Open.

Альбом года на «Грэмми-2022»

  • Jon Batiste – We Are;
  • Justin Bieber – Justice (Triple Chucks Deluxe);
  • Doja Cat – Planet Her (Deluxe);
  • Lil Nas X – Montero;
  • Taylor Swift – Evermore;
  • Olivia Rodrigo – Sour;
  • Kanye West – Donda;
  • Billie Eilish – Happier Than Ever;
  • Tony Bennett and Lady Gaga – Love for Sale;
  • H.E.R – Back Of My Mind.

Билли Айлиш на церемонии вручения «Оскара».

Keystone Press Agency/Global Look Press

Песня года на «Грэмми-2022»

  • Alicia Keys, Brandi Carlile – A Beautiful Noise;
  • H.E.R. – Fight for You;
  • Billie Eilish – Happier Than Ever;
  • Lil Nas X – Montero (Call Me by Your Name);
  • Justin Bieber, Daniel Cesar, Giveon – Peaches;
  • Brandi Carlile – Right on Time;
  • Ed Sheeran – Bad Habits;
  • Silk Sonic – Leave the Door Open;
  • Olivia Rodrigo – Drivers License;
  • Doja Cat, SZA – Kiss Me More.

Лучший новый исполнитель на «Грэмми-2022»

  • Arooj Aftab;
  • Baby Keem;
  • Saweetie;
  • Japanese Breakfast;
  • The Kid LAROI;
  • Glass Animals;
  • Jimmie Allen;
  • FINNEAS;
  • Arlo Parks;
  • Olivia Rodrigo.
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