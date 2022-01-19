Грэмми
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#Грэмми

Вручение «Грэмми» пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе. Церемонию второй год подряд перенесли из-за ковида

3 часа назад

Церемонию вручения проведут в MGM Grand Garden Arena. Новую дату объявили спустя две недели после переноса из-за коронавируса – изначально вручение планировалось 31 января в Лос-Анджелесе.

В 2021-м премию также перенесли – вместо 31 января ее вручили 14 марта. Церемония проходила в гибридном формате: часть гостей присутствовала очно, часть – дистанционно.

Лидером по числу номинаций в 2022 году стал Джон Батист – одиннадцать. Оливия Родриго, Билли Айлиш, Doja Cat и H.E.R. Получили по восемь номинаций.

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Источник:
«Грэмми»
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