Грэмми
Вручение «Грэмми» пройдет 3 апреля в Лас-Вегасе. Церемонию второй год подряд перенесли из-за ковида
3 часа назад
Церемонию вручения проведут в MGM Grand Garden Arena. Новую дату объявили спустя две недели после переноса из-за коронавируса – изначально вручение планировалось 31 января в Лос-Анджелесе.
В 2021-м премию также перенесли – вместо 31 января ее вручили 14 марта. Церемония проходила в гибридном формате: часть гостей присутствовала очно, часть – дистанционно.
Лидером по числу номинаций в 2022 году стал Джон Батист – одиннадцать. Оливия Родриго, Билли Айлиш, Doja Cat и H.E.R. Получили по восемь номинаций.
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