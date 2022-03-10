музыка
Игра: угадайте песню по кадру из клипа
10 марта, 22:23
В этой игре вам нужно назвать песню всего по одному кадру из клипа. Мы не подсказываем даже исполнителя – только год выхода клипа.
Названия песни на английском пишите на латинице, но можете попробовать на русском (например, «лет ит би»). Кавычки вводить необязательно.
Ух, это будет непросто. Погнали!
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