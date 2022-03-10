Игра: угадайте песню по кадру из клипа

В этой игре вам нужно назвать песню всего по одному кадру из клипа. Мы не подсказываем даже исполнителя – только год выхода клипа.

Названия песни на английском пишите на латинице, но можете попробовать на русском (например, «лет ит би»). Кавычки вводить необязательно.

Ух, это будет непросто. Погнали!