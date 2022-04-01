Как Red Hot Chili Peppers выпустили новый альбом – самый спокойный из всех и со слезами от возвращения гитариста Фрушанте и продюсера Рубина
Red Hot Chili Peppers отметят сорокалетие группы в 2023 году. И пока выпустили двенадцатый студийный альбом.
Unlimited Love состоит из 17 треков:
- Black Summer
- Here Ever After
- Aquatic Mouth Dance
- Not the One
- Poster Child
- The Great Apes
- It's Only Natural
- She's a Lover
- These Are the Ways
- Whatchu Thinkin'
- Bastards of Light
- White Braids & Pillow Chair
- One Way Traffic
- Veronica
- Let 'Em Cry
- The Heavy Wing
- Tangelo
Альбом вышел впервые за шесть лет. Предыдущим был The Getaway в 2016 году. Главные даты Unlimited Love почему-то связаны с четверкой:
4⃣ Первый сингл появился 4 февраля: заглавный трек с альбома Black Summer.
4⃣ Вторым синглом стал Poster Child, и он вышел 4 марта вместе с видеоклипом.
4⃣ Еще одна песня Not the One появилась 24 марта.
4⃣ Первого числа 4-го месяца в году вышел и сам альбом.
Интересно совпадает, ведь классическая четверка состава группы снова воссоединилась. Или не просто совпадает?
В каких условиях создавался Unlimited Love: как группа уволила гитариста и вернула двух гениев из классической команды
Два громких события:
🔥 В 2019 году после десятилетнего отсутствия в группу вернулся гитарист Джон Фрушанте. До этого он контактировал с басистом Фли ходил с ним на баскетбол, но Фрушанте отдельно занимался электронной музыкой. «Фли и вложил мне в голову идею воссоединения, – рассказывал Фрушанте NME. – И я сидел с гитарой и думал, что давно уже не занимался рок-музыкой. Могу ли я делать это дальше?»
Идея возвращения изначально возникла у Кидиса и Фли – слишком медленным был процесс записи нового альбома, недоставало драйва. Фрушанте заменил Джоша Клингхоффера, который через месяц объяснил уход: новость не стала сюрпризом, хоть поначалу немного шокировала его, а место Фрушанте – именно в RHCP.
Так что все прошло гладко и без взаимных упреков и обид.
🔥 Воссоединилась не только лучшая четверка в истории группы, но и продюсер Рик Рубин, с которым связаны все главные альбомы RHCP на протяжении 20 лет с 1991-го по 2011-й – от Blood Sugar Sex Magic до I’m With You. Следующие десять лет Рубин сотрудничал с Канье Уэстом, Сантаной, Эминемом, Smashing Pumpkins, Imagine Dragons и другими.
Рубин рассказал, что заплакал на первой же репетиции после возвращения Фрушанте в группу.
Как альбом оценили критики, сама группа и мы
🖊️ На Metacritic альбом собрал 77 баллов с семи рецензий, включая Rolling Stone и NME – нормальная средняя оценка по стобальной шкале.
🖊️ Rolling Stone заметили сочетание Californication и Stadium Arcadium.
🖊️ NME отмечает последовательность, свежесть звучания, отсутствие скуки.
🖊️ По мнению Consequence, альбом вышел еще более зрелым.
🖊️ Wall Of Sound ставит ему 9 из 10, называя самой органичной работой за десятилетие.
Альбом показался очень спокойным без какой-либо аритмии. Слова ударника Чеда Смита его характеризуют полностью: «У каждого есть по маленькой комнатке, есть общее место, где мы собираемся. 30 лет назад был хаос, а сейчас мы просто сидим с газеткой и попиваем чай». Забавно, что в треке One Way Traffic все это высмеивается – Кидис насмешливо поет про поженившихся друзей, листающих каталоги.
Короткая рецензия на новый альбом от главного фаната RCHP в редакции «Гола» – нашего главреда Романа Абрамова, который как-то называл их самой важной группой жизни:
«Группа сохранила все определяющие черты: много распевок Кидиса, плотные гитарные линии. В целом это стандартный фирменный альбом в стиле рхчп - только теперь они стали спокойнее и лиричнее. Возможно, это самый плавный альбом в их карьере. Пики эмоций по-прежнему есть, но теперь вместо психоделических плясок это скорее рокерская бодрость. Чувствуется, что они уже в возрасте, но еще в отличной форме. Отдельно счастлив, что Джон Фрушанте вернулся - по гитаре почти на каждой песне понятно, что вернулся не зря».
В день выпуска Unlimited Love группа выпустила видеоклип на песню These Are The Ways – одну из немногих шумных на этом альбоме. Кидис в нем практически все время убегает от полицейского. И, конечно, прыгает с голым торсом.
В ноябре 2022 года Энтони Кидису исполнится 60 лет. На вопросы об этой цифре он отвечает так: «Это ни черта для меня не значит. Я вообще не придаю никакого значения дням рождения, круглым датам, четным-нечетным числам».
Летом 2022 года Red Hot Chili Peppers отправятся в тур по Европе, где посетят с концертами девять стран. С июля по сентябрь будет большой тур по Северной Америке. 1 апреля Red Hot Chili Peppers в честь нового альбома получили именную звезду в Голливуде.