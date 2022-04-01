Как Red Hot Chili Peppers выпустили новый альбом – самый спокойный из всех и со слезами от возвращения гитариста Фрушанте и продюсера Рубина

Идея возвращения изначально возникла у Кидиса и Фли – слишком медленным был процесс записи нового альбома, недоставало драйва. Фрушанте заменил Джоша Клингхоффера, который через месяц объяснил уход: новость не стала сюрпризом, хоть поначалу немного шокировала его, а место Фрушанте – именно в RHCP.

Так что все прошло гладко и без взаимных упреков и обид.

🔥 Воссоединилась не только лучшая четверка в истории группы, но и продюсер Рик Рубин, с которым связаны все главные альбомы RHCP на протяжении 20 лет с 1991-го по 2011-й – от Blood Sugar Sex Magic до I’m With You. Следующие десять лет Рубин сотрудничал с Канье Уэстом, Сантаной, Эминемом, Smashing Pumpkins, Imagine Dragons и другими.

Рубин рассказал, что заплакал на первой же репетиции после возвращения Фрушанте в группу.

Как альбом оценили критики, сама группа и мы

🖊️ На Metacritic альбом собрал 77 баллов с семи рецензий, включая Rolling Stone и NME – нормальная средняя оценка по стобальной шкале.

🖊️ Rolling Stone заметили сочетание Californication и Stadium Arcadium.

🖊️ NME отмечает последовательность, свежесть звучания, отсутствие скуки.

🖊️ По мнению Consequence, альбом вышел еще более зрелым.

🖊️ Wall Of Sound ставит ему 9 из 10, называя самой органичной работой за десятилетие.