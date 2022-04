Как Red Hot Chili Peppers выпустили новый альбом – самый спокойный из всех и со слезами от возвращения гитариста Фрушанте и продюсера Рубина

Red Hot Chili Peppers отметят сорокалетие группы в 2023 году. И пока выпустили двенадцатый студийный альбом.

Unlimited Love состоит из 17 треков:

Black Summer Here Ever After Aquatic Mouth Dance Not the One Poster Child The Great Apes It's Only Natural She's a Lover These Are the Ways Whatchu Thinkin' Bastards of Light White Braids & Pillow Chair One Way Traffic Veronica Let 'Em Cry The Heavy Wing Tangelo

Альбом вышел впервые за шесть лет. Предыдущим был The Getaway в 2016 году. Главные даты Unlimited Love почему-то связаны с четверкой:

4⃣ Первый сингл появился 4 февраля: заглавный трек с альбома Black Summer.

4⃣ Вторым синглом стал Poster Child, и он вышел 4 марта вместе с видеоклипом.

4⃣ Еще одна песня Not the One появилась 24 марта.

4⃣ Первого числа 4-го месяца в году вышел и сам альбом.

Интересно совпадает, ведь классическая четверка состава группы снова воссоединилась. Или не просто совпадает?