Закроется ли «Ашан» в России: что об этом известно, какие там ограничения
Что надо знать о возможном закрытии «Ашана» в России
История «Ашана» начинается с 1961 года. В России работает «Ашан Ритейл Россия» – это российское подразделение французской компании. «Ашан Ритейл Россия» функционирует с 2002 года. В первом полугодии 2021-го у «Ашана» было падение выручки на 17,3%: впервые он вылетел из топ-10 продуктовых сетей России. Но оставался одним из популярных магазинов.
Весной 2022-го все новости с «Ашаном» были связаны с ограничениями. Так «Ашан» пошел на ограничение продажи социально значимых товаров в одни руки. Это объяснялось высоким спросом и проблемами с доставкой. Если быстро продать весь товар, то какие-то покупатели останутся вообще без него. Дальше пошли слухи о возможном закрытии «Ашана» в России.
Оперштаб Москвы выложил опровержение информации об уходе «Ашана» с российского рынка. Там же есть комментарий представителя пресс-службы «Ашана»: «Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно». Параллельно продолжение работы в России подтвердил немецкий Globus.
По «Ашану» все подтверждается и на сайте:
- Там по-прежнему работает каталог товаров «Ашана»;
- Можно оформить доставку в любом городе из списка;
- Есть и отдельный список вообще всех магазинов «Ашан»;
- В каталоге доступны цены и скидки на товары «Ашана».
Какие еще факторы важны в работе «Ашана» в России
В марте «Ашан» вошел в число магазинов, которые следят за наценками на важные товары. Максимальная наценка теперь составит только 5%. Это правило касается социально значимых товаров. Так сделано, чтобы они были доступнее для граждан России. Хотя люди замечали, что на другие вещи в «Ашане» цены резко взлетели. На некоторые из них рост составил около 30%.
В России уже уменьшалось число магазинов «Ашан». К лету 2021-го за год закрылось 17 магазинов, отдельные точки закрывались и дальше. Это объяснялось сменой стратегии развития. «Ашан» делал упор на цифровые каналы продаж – такую информацию подтверждали управляющие. Но отдельные гипермаркеты даже тогда остались во всех крупных городах.
Последний серьезный скандал с «Ашаном» был в 2015 году. Тогда Роспотребнадзор проводил проверку всех магазинов в Москве и Московской области. Позже оказалось, что проверки были плановые. Но разъяснение от России требовало даже французское руководство «Ашана». Итог – штрафы на сумму более 25 миллионов рублей. Но закрытия «Ашана» никто не просил и тогда.