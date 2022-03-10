Закроется ли «Ашан» в России: что об этом известно, какие там ограничения

Весной 2022-го все новости с «Ашаном» были связаны с ограничениями. Так «Ашан» пошел на ограничение продажи социально значимых товаров в одни руки. Это объяснялось высоким спросом и проблемами с доставкой. Если быстро продать весь товар, то какие-то покупатели останутся вообще без него. Дальше пошли слухи о возможном закрытии «Ашана» в России.

Оперштаб Москвы выложил опровержение информации об уходе «Ашана» с российского рынка. Там же есть комментарий представителя пресс-службы «Ашана»: «Мы удивлены появлению подобных слухов на рынке. Доверять им нет основания: наши магазины продолжают работать как обычно». Параллельно продолжение работы в России подтвердил немецкий Globus.

По «Ашану» все подтверждается и на сайте: