Кто такой Фрэнки Эдгар – новый соперник Конора Макгрегора
Макгрегор и Эдгар пообщались в комментариях под постом в официальном твиттере UFC, где организация поздравила Эдгара с днем рождения. К поздравлениям присоединился Конор – он закончил сообщение словами «увидимся в декабре». Эдгар ответил, что уже на это согласился. Дальше Конор отметил в комментариях Уайта и попросил того организовать бой.
До этого Макгрегор проводил последний официальный поединок 7 октября 2018 года, когда проиграл Хабибу Нурмагомедову. После этого Конора замечали в активностях, далеких от профессионального спорта. Он мотивировал игроков на игре хоккейного «Бостона» и попадал в разные скандалы – даже избил мужчину из-за виски. Теперь Макгрегор снова готов драться.
Что нужно знать о карьере Эдгара
- Фрэнки Эдгару 38 лет. В его карьере есть 23 победы и семь поражений. Грэй Мэйнард, Бенсон Хендерсон (дважды), Жозе Альдо (дважды), Брайан Ортега и Макс Холлоуэй – бойцы, которые побеждали Эдгара. Бой с Холлоуэем пока остается последним в карьере Эдгара. Они дрались 27 июля 2019-го, Холлоуэй победил единогласным решением судей.
- Журналист Майк Банн летом отметил историческое достижение Эдгара. Он стал первым бойцом в истории UFC, кто провел в октагоне более семи часов. В UFC Эдгар впервые подрался еще в 2007 году, когда победил Тайсона Гриффина единогласным решением. С того времени Эдгар не менял промоушен.
- Зато сменить весовую категорию Эдгар хочет. Еще летом он объявил о переходе в легчайший вес. Это мотивировано тем, что Эдгару важен бой за титул. Такой возможности в другом весе у него нет, хотя к встрече с Конором боец готов в любой категории. Интересно, что из-за возможного боя с Эдгаром самого Конора назвали трусом.
- Да, в глазах многих бойцов Эдгару по-прежнему не хватает статуса. Джастин Гэтжи и Дастин Порье были потенциальными соперниками Конора. Эдгара с ними никак не сравнить, хотя драться с Макгрегором он хотел еще в 2015-м. Тогда Эдгар был готов заменить любого из соперников Конора – не дали.
- В 2015-м Эдгар показал необычное отношение к допингу. Естественно, что перед своим высказыванием он выдал большую цитату о том, что сам ничего не принимает. А потом сказал: «Вы хотите принимать запрещенные вещества. Давайте. Мне все равно. В любом случае я побью вас. Вот как я считаю».
- Манеру действий Эдгара лучше всего охарактеризовали в материале Bleacher Report: «Его стиль основан на атлетизме и взрывной быстроте. Он смешивает бокс, борьбу и сверхъестественную способность точно предсказать, что собирается делать его противник». У молодого Эдгара эти качества были еще сильнее. Посмотрите хотя бы этот бой.
Главное, что Эдгар умеет проигрывать. Никаких оскорблений – только уважение. Зацените самую важную часть его заявления после проигранного боя с Холлоуэем. Мы убрали только бесконечную благодарность семье, команде и фанатам.
«Я взял день, чтобы с печалью поехать домой. Пусть мое сердце все еще разбито, я горжусь своим выступлением. Никогда не буду спокойно проигрывать, но принимаю утешение, что проиграл такому человеку, как Макс. Это настоящий чемпион, который представляет себя, свою семью и наш спорт, как никто другой.
Я могу принять эту потерю, как мужчина. Показать моим детям, что терпеть неудачу и быть сбитым с ног – это нормально. Лишь бы мы встали на ноги и снова начали драться. Я еще не закончил, но сейчас я просто хочу наслаждаться своей семьей».
Бой Макгрегора и Эдгара – возможность для каждого
Фрэнки Эдгар рассказывал ESPN, что уже разговаривал на тему потенциального боя с UFC и самим Конором. Он видел только две сложности в организации поединка: отсутствие инициативы от Макгрегора и нежелание UFC видеть возможное поражение Конора. «Он может позвонить им. Сделай это, детка, если хочешь бой», – обращался Эдгар к Макгрегору.
Для Эдгара бой с Конором – это один из последних шансов остаться в истории (сам он только подтверждает). Если Эдгар выиграет у Макгрегора, то его будут помнить одним из немногих, кому такое удавалось. Если проиграет, никаких потерь для репутации. В UFC Конор вообще проигрывал только Нейту Диасу и Хабибу Нурмагомедову.
В конце сентября Конор Макгрегор объявил, что возвращается к боям 14 декабря в Дублине. Тогда тренер Джон Кавана из команды Конора показал, что хочет боя Макгрегора и Эдгара. Кавана объяснил желание организовать поединок уже в этом году, а в следующем можно было бы устроить реванш. Хабиб больше не хочет пересечений с Конором, Эдгар – идеальный вариант.