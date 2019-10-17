Кто такой Фрэнки Эдгар – новый соперник Конора Макгрегора

Главное, что Эдгар умеет проигрывать. Никаких оскорблений – только уважение. Зацените самую важную часть его заявления после проигранного боя с Холлоуэем. Мы убрали только бесконечную благодарность семье, команде и фанатам.

«Я взял день, чтобы с печалью поехать домой. Пусть мое сердце все еще разбито, я горжусь своим выступлением. Никогда не буду спокойно проигрывать, но принимаю утешение, что проиграл такому человеку, как Макс. Это настоящий чемпион, который представляет себя, свою семью и наш спорт, как никто другой.

Я могу принять эту потерю, как мужчина. Показать моим детям, что терпеть неудачу и быть сбитым с ног – это нормально. Лишь бы мы встали на ноги и снова начали драться. Я еще не закончил, но сейчас я просто хочу наслаждаться своей семьей».