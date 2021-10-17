Клуб из США забил автогол. Судьи обсуждали его три минуты, а потом назначили угловой

Похожие вратарские ошибки случаются часто:

В матче «Майами» и «Питтсбурга» такой автогол так и не был засчитан. Судьи консультировались об этом три минуты. Финальное решение – угловой удар. Их мотивацию объяснил главный тренер «Питтсбурга» Боб Лилли: «Судьи сказали, что это был первый пас после розыгрыша. Но все мы видели правду. Даже Пол Далглиш [тренер «Майами»] подтвердил гол. Это был хороший гол».

Важно: в футболе нельзя забить в собственные ворота прямым ударом со штрафного. Если это происходит, то назначается угловой удар. Подобное правило касается и розыгрыша мяча с центра поля. После него можно забить гол в чужие ворота, но в собственные – нет. Мы рассказывали об этом в материале о редких футбольных правилах.

Поэтому формальное решение судей объяснимо. Но они не разобрались в том, что игроки «Майами» уже разыграли мяч между собой. Один из защитников даже сделал несколько шагов с мячом. Официальный сайт USL не дал детали о причинах, почему судьи приняли такое решение. В отчете о матче написано, что главный судья назначил угловой после консультации с ассистентом.