Важные мелочи 9-го тура РПЛ. У «Спартака» впервые за 14 лет есть бомбардир-защитник, скамейке ЦСКА − 20 лет
«Зенит» – «Арсенал»
● Бранислав Иванович сыграл 100-й матч за «Зенит».
● Кантемир Берхамов сыграл в РПЛ впервые с апреля. И сразу забил. Впервые с мая 2018-го.
«Спартак» – «Урал»
● Самюэль Жиго забил четвертый гол в сезоне. Последний раз центральный защитник «Спартака» забивал столько за сезон в чемпионате-2005, когда был чех Радослав Ковач. Но это за весь сезон, а Жиго выполнил эту норму за первые 9 туров.
● За «Урал» сыграл 24-летний вратарь Олег Баклов. Это его первый матч РПЛ в карьере. До этого Баклов играл только в ПФЛ за «Сызрань-2003» и дубль «Урала», хотя находится в клубе уже полтора года.
«Сочи» – «Локомотив»
● Этот матч − единственный из шести (с 5-го по 10-й тур), который «Сочи» сыграл дома. Кстати, они не выигрывают дома с апреля − когда еще числились в ФНЛ.
«Оренбург» – «Рубин»
● Самый малочисленный матч тура − всего 4700 зрителей. Неудивительно: пока «Оренбург» хуже всех по общей посещаемости в этом сезоне.
● «Рубин» проиграл пять матчей в шести последних турах.
● С сезона-2015/2016 Евгений Башкиров держит планку − не больше одного гола за сезон. Свой базовый гол на сезон-2019/2020 он уже забил.
«Тамбов» – ЦСКА
● Кристиян Битрович впервые в карьере забил после выхода на замену.
● После удаления молдованина Чуперки на 72-й минуте «Тамбов» играл полностью русским составом.
● Средний возраст запасных ЦСКА в этом матче − 20 лет.
«Краснодар» – «Крылья Советов»
● В прошлом сезоне Сулейманов считался идеальным форвардом замены, в этом − доказывает, что может выходить в старте: в 5 играх во всех турнирах у него 4 гола.
● У «Крыльев» самая высокая в РПЛ зависимость от голов одного человека − Соболев забил 58% всех командных голов.
● «Краснодар» не проигрывает 8 туров подряд.
● Сергей Карасев назначил 6 пенальти в 6 играх сезона.
«Динамо» – «Уфа»
● В матчах «Динамо» бывает меньше всего голов – всего 12 в 9 турах в обе стороны (по 6).
● «Динамо» обожает счет 0:0. В прошлом сезоне они сыграли так 6 матчей из 30, в этом – уже 3 из 9.
«Ростов» – «Ахмат»
● «Ахмат» не выигрывает 5 матчей подряд – последний раз с ним такое было в середине сезона 2016/2017.
● «Ахмат» впервые в сезоне забил в гостях. Пропустил 9.