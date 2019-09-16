Важные мелочи 9-го тура РПЛ. У «Спартака» впервые за 14 лет есть бомбардир-защитник, скамейке ЦСКА − 20 лет

«Зенит» – «Арсенал»

● Бранислав Иванович сыграл 100-й матч за «Зенит».

● Кантемир Берхамов сыграл в РПЛ впервые с апреля. И сразу забил. Впервые с мая 2018-го.

«Спартак» – «Урал»

● Самюэль Жиго забил четвертый гол в сезоне. Последний раз центральный защитник «Спартака» забивал столько за сезон в чемпионате-2005, когда был чех Радослав Ковач. Но это за весь сезон, а Жиго выполнил эту норму за первые 9 туров.

● За «Урал» сыграл 24-летний вратарь Олег Баклов. Это его первый матч РПЛ в карьере. До этого Баклов играл только в ПФЛ за «Сызрань-2003» и дубль «Урала», хотя находится в клубе уже полтора года.

«Сочи» – «Локомотив»

● Этот матч − единственный из шести (с 5-го по 10-й тур), который «Сочи» сыграл дома. Кстати, они не выигрывают дома с апреля − когда еще числились в ФНЛ.

«Оренбург» – «Рубин»

● Самый малочисленный матч тура − всего 4700 зрителей. Неудивительно: пока «Оренбург» хуже всех по общей посещаемости в этом сезоне.

● «Рубин» проиграл пять матчей в шести последних турах.

● С сезона-2015/2016 Евгений Башкиров держит планку − не больше одного гола за сезон. Свой базовый гол на сезон-2019/2020 он уже забил.