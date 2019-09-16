РПЛ
ЦСКА
Спартак
Ростов
Краснодар
Зенит
Рубин
Арсенал
Локомотив
Сочи
Динамо
Оренбург
Крылья Советов
Уфа
Урал
Ахмат
Тамбов
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Спартак #Зенит #Динамо #Краснодар #ЦСКА #Оренбург #Рубин #Сочи #Локомотив #Ростов #Арсенал #Крылья Советов #Тамбов #Уфа #Ахмат #Урал

Важные мелочи 9-го тура РПЛ. У «Спартака» впервые за 14 лет есть бомбардир-защитник, скамейке ЦСКА − 20 лет

16 сентября 2019, 19:33

«Зенит» – «Арсенал»

● Бранислав Иванович сыграл 100-й матч за «Зенит». 

● Кантемир Берхамов сыграл в РПЛ впервые с апреля. И сразу забил. Впервые с мая 2018-го. 

 «Спартак» – «Урал»

● Самюэль Жиго забил четвертый гол в сезоне. Последний раз центральный защитник «Спартака» забивал столько за сезон в чемпионате-2005, когда был чех Радослав Ковач. Но это за весь сезон, а Жиго выполнил эту норму за первые 9 туров.

● За «Урал» сыграл 24-летний вратарь Олег Баклов. Это его первый матч РПЛ в карьере. До этого Баклов играл только в ПФЛ за  «Сызрань-2003» и дубль «Урала», хотя находится в клубе уже полтора года. 

«Сочи» – «Локомотив»

● Этот матч − единственный из шести (с 5-го по 10-й тур), который «Сочи» сыграл дома. Кстати, они не выигрывают дома с апреля − когда еще числились в ФНЛ.

«Оренбург» – «Рубин»

● Самый малочисленный матч тура − всего 4700 зрителей. Неудивительно: пока «Оренбург» хуже всех по общей посещаемости в этом сезоне.

● «Рубин» проиграл пять матчей в шести последних турах. 

● С сезона-2015/2016 Евгений Башкиров держит планку − не больше одного гола за сезон. Свой базовый гол на сезон-2019/2020 он уже забил.

 

«Тамбов» – ЦСКА

● Кристиян Битрович впервые в карьере забил после выхода на замену.

● После удаления молдованина Чуперки на 72-й минуте «Тамбов» играл полностью русским составом.

● Средний возраст запасных ЦСКА в этом матче − 20 лет.

«Краснодар» – «Крылья Советов»

● В прошлом сезоне Сулейманов считался идеальным форвардом замены, в этом − доказывает, что может выходить в старте: в 5 играх во всех турнирах у него 4 гола.

● У «Крыльев» самая высокая в РПЛ зависимость от голов одного человека − Соболев забил 58% всех командных голов.

● «Краснодар» не проигрывает 8 туров подряд.

● Сергей Карасев назначил 6 пенальти в 6 играх сезона.

«Динамо» – «Уфа»

● В матчах «Динамо» бывает меньше всего голов – всего 12 в 9 турах в обе стороны (по 6).

● «Динамо» обожает счет 0:0. В прошлом сезоне они сыграли так 6 матчей из 30, в этом – уже 3 из 9.

«Ростов» – «Ахмат»

● «Ахмат» не выигрывает 5 матчей подряд – последний раз с ним такое было в середине сезона 2016/2017.

● «Ахмат» впервые в сезоне забил в гостях. Пропустил 9.

Все фото: официальный сайт РПЛ
О чем мы говорили в этом туре
ЦСКА и «Тамбов» устроили боевик. Шелия вытянул пенальти, Бистрович лупанул шедевр первым касанием
«Локомотив» потерял еще одного Миранчука. Впереди клуб ждет 4 матча за 10 дней
Разобрались, почему Жиго стал лучшим бомбардиром «Спартака». Просто он хочет забивать, а Кононов поддерживает
Дзюба почти вынес Азмуна с поля. В прямом смысле – тот поругался с судьей из-за замены
Азмун раньше почти не бил пенальти. Сейчас бьет, но предсказуемо – с «Арсеналом» вышло жутко
Беляев использовал новое правило о стенке: встал за метр к сопернику лицом. И сработало!
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Спартак
#Зенит
#Динамо
#Краснодар
#ЦСКА
#Оренбург
#Рубин
#Сочи
#Локомотив
#Ростов
#Арсенал
#Крылья Советов
#Тамбов
#Уфа
#Ахмат
#Урал