«Победа убедительная, классический удушающий прием». Путин встретился с Хабибом и его отцом

«Хочу вас поздравить с победой сына. Достойная победа и по-моему достойный противник был, крепкий боец», – обратился Путин к Абдулманапу Нурмагомедову.

«Победа убедительная, я посмотрел. Молодец, – сказал Путин Хабибу. – Хороший удушающий прием. Классический, удушающий прием, правильный. И на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному».

Дальше Хабиб рассказал о ходе боя и переговорах с отцом во время него. «Он все бои выигрывал в стойке, – пояснил Хабиб сильную сторону Порье. – Руками, ногами, прессингом. Во втором раунде чуть застоялся в стойке, один пропустил и слышу отца недовольный голос, уже надо возвращаться к борьбе».

«Правильно, надо использовать свои конкурентные преимущества и не позволять ему сделать то же самое», – согласился президент.