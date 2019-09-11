Как дела с отбором Евро. Расклад по каждой группе – у кого все ок, кто проваливается, чего ждать

Тут явный фаворит англичане, четыре победы с 19 забитыми голами – это мощно. С большей долей вероятности Англия официально выйдет на Евро в октябре.

Состав остальных участников казался ровным, теперь очевидно, что за второе место будут биться только Чехия и Косово. Им обоим еще принимать англичан, косоварам также играть с Черногорией, чехам – с Болгарией. Главный же матч – между собой, он состоится в Чехии в предпоследнем туре.