Как дела с отбором Евро. Расклад по каждой группе – у кого все ок, кто проваливается, чего ждать
Группа А
Тут явный фаворит англичане, четыре победы с 19 забитыми голами – это мощно. С большей долей вероятности Англия официально выйдет на Евро в октябре.
Состав остальных участников казался ровным, теперь очевидно, что за второе место будут биться только Чехия и Косово. Им обоим еще принимать англичан, косоварам также играть с Черногорией, чехам – с Болгарией. Главный же матч – между собой, он состоится в Чехии в предпоследнем туре.
Группа B
В группе В мощно включились украинцы – лишь однажды пропустили, только один раз потеряли очки. Борьба здесь также может завершиться в октябре: сербы отстают на шесть очков от Украины, скорее всего, еще на четыре отстанут от Португалии (матч в запасе у нее с Люксембургом).
Шансы Сербии невелики, даже если она победит в последнем туре Украину – даже если украинцев обыграет и Португалия, после 0:5 в личной встрече равенство очков будет совсем не в пользу сербов. Опередить португальцев также вероятно лишь теоретически.
Группа C
Интересная ситуация в С – суперграндам мешается сборная Северной Ирландии. Происходит это из-за более легкого календаря – британцы просто обыграли по два раза Эстонию с Белоруссией. Три оставшихся матча – как раз с Голландией (два) и Германией (в гостях).
Германия и Голландия еще по разу сыграют с Белоруссией и Эстонией. Таблица, конечно, выглядит интригующе, но это ловушка: все может закончиться уже в следующих двух турах.
Группа D
В группе D три претендента на два места. Ирландия – лидер, но ей больше не придется играть с легким Гибралтаром. Дания с ним сыграет, но притом важный матч с ирландцами у нее в гостях. Швейцарии по календарю вообще играть со всеми соперниками по разу.
Ситуация запутанная и крайне интересная. Кто-то здесь окажется третьим лишним, очень интересным будет последний тур, когда Швейцария уедет в Гибралтар, а Ирландия примет Данию.
Группа E
Хорваты создали интригу своими странными потерями очков – то проиграли в Венгрии, то не смогли выиграть в Азербайджане. Притом с аутсайдером Азербайджаном Хорватия больше не сыграет, а остальные – будут.
Теоретически на выход из группы претендуют сразу четыре команды. В следующем туре Словакия примет Уэльс, а Хорватия – Венгрию, может, получится создать небольшой отрыв. В любом случае борьба тут будет до последнего тура. Который, кстати, хорваты пропускают.
Группа F
Здесь все понятно с испанцами, пусть им еще играть по разу со всеми кроме Фарерских островов. Три команды претендуют на еще одно место – шведы, румыны и неожиданно включившиеся норвежцы.
Им всем придется играть с испанцами и с Фарерами, но у румын положение менее удобное – они, в отличие от конкурентов, не сыграют с легкой Мальтой.
Группа G
Самая интригующая группа – здесь нет выраженного топа, а на два вакантных места претендуют сразу пять сборных. Все пятеро пока дружно избивают Латвию, с которой в оставшихся матчах сыграют все кроме македонцев.
Польша – все же фаворит и с положением, и с составом. Многое по ней будет ясно в октябре – сначала выезд в Латвию, затем дома Македония. Словенцы и австрийцы за это время могут притормозить друг друга – они как раз в октябре сыграют в Любляне.
Группа H
В группе Н тур назад было три претендента с 12 очками. Подвели исландцы, проигравшие 2:4 в Албании. У турок и французов календарь примерно одинаков – одним играть со всеми кроме Молдавии, другим – кроме Андорры. Матч Франция – Турция – 14 октября.
У исландцев положение хуже. Сначала они примут французов, а в ноябре будет важнейший матч в Турции, где обязательно нужна победа. Неожиданно включившихся албанцев пока не следует списывать, хотя отставание у них все же слишком велико.
Группа I
Самая легкая группа – даже считать ничего не надо. Лишь дело времени – когда оформятся Россия и Бельгия. Теоретически это может произойти уже в следующем туре. Обе сборные поборются за первое место – в Санкт-Петербурге нашей команде нужно выиграть 2:0 или крупно, чтобы обойти бельгийцев. Это единственная интрига в группе.
Группа J
С Италией все понятно – она вышла, официально это может произойти даже в следующем туре. Армяне отчаянно бьются за второе место, но шансы финнов выше минимум по трем причинам:
- три очка запаса,
- матч между ними состоится в Финляндии,
- Армении играть с Италией, а финнам – нет.
Босния еще может придать интригу, если обыграет Финляндию в следующем туре, но в целом шансы ее после поражения в Армении не слишком высоки.
Следующие два отборочных тура состоятся в октябре. Заключительные – в ноябре.