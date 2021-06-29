Пацан из «Баварии» выбирал между Германией и Англией. Выбрал немцев, потому что те пообещали игру на Евро

Жизненный путь 18-летнего немецкого игрока Джамала Мусиалы (кратко):

• Родился в Штутгарте. Мама – немка, отец родом из Англии.

• В пять лет поступил в академию «Леренца», а в семь уехал в Англию вместе с родителями.

• В Англии Мусиала играл в академии «Саутгемптона» и «Челси», а в 2019-м уехал в Мюнхен после приглашения «Баварии».

• Карьера Мусиалы в сборной очень запутанная. Он поиграл за несколько возрастов Англии, вызывался в Германию U-16. А в конце 2020-го перед ним возник выбор между взрослыми сборными Англии и Германии.

Он выбрал второй вариант. И в марте 2021 года дебютировал за Германию. Подробности о карьере этого игрока можно прочитать в отдельном материале.