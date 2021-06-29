Пацан из «Баварии» выбирал между Германией и Англией. Выбрал немцев, потому что те пообещали игру на Евро
Жизненный путь 18-летнего немецкого игрока Джамала Мусиалы (кратко):
• Родился в Штутгарте. Мама – немка, отец родом из Англии.
• В пять лет поступил в академию «Леренца», а в семь уехал в Англию вместе с родителями.
• В Англии Мусиала играл в академии «Саутгемптона» и «Челси», а в 2019-м уехал в Мюнхен после приглашения «Баварии».
• Карьера Мусиалы в сборной очень запутанная. Он поиграл за несколько возрастов Англии, вызывался в Германию U-16. А в конце 2020-го перед ним возник выбор между взрослыми сборными Англии и Германии.
Он выбрал второй вариант. И в марте 2021 года дебютировал за Германию. Подробности о карьере этого игрока можно прочитать в отдельном материале.
Почему Мусиала выбрал Германию
Краткое объяснение. В интервью The Athletic Мусиала сказал:
«На самом деле у меня теперь два сердца. Одно принадлежит Англии. Другое – Германии. Но я буду играть за Германию. Мне кажется, это правильное решение: я родился, вырос здесь и впервые сыграл на поле. Здесь мой настоящий дом».
Источники, знакомые с семьей Мусиалы, говорят, что большую роль в выборе парня сыграла его мама. Она всячески показывала и объясняла, что правильнее играть именно за Германию.
На выбор Мусиалы также повлияли Лев (со своими многочасовыми встречами) и люди из «Баварии»
В недавнем интервью официальному сайту «Баварии» Мусиала говорил:
«Я люблю Мюнхен. Я прожил тут не так много, но это то место, которое заставляет меня любить страну каждый день. В Мюнхене есть много вещей, от которых я без ума: ритм жизни, атмосфера, характер людей и, конечно, «Бавария». С самого первого дня я чувствовал себя здесь как дома. Это семья и проекция всего самого хорошего, что есть в Германии».
Прошлой зимой, когда Мусиала выбирал между сборными Германии и Англии, в эту ситуацию вмешивались Ули Хеннес и президент Герберт Хайнер. Они не настаивали на выборе Мусиалы в пользу Германии, но много общались с ним и дали понять – игра за Германию даст пользу не только сборной, но и самому Мусиале.
Огромную роль в решении футболиста сыграл Йоахим Лев. Он тоже пару раз встречался с Мусиалой и общался с ним по несколько часов. На этих встречах он убедил Мусиалу через главные аргументы:
- Считает его самым перспективным на фоне остальных молодых конкурентов по позиции.
- Сравнил с Мюллером и сказал, что они одинаковы по качествам.
Сейчас объясним, почему это важно для Мусиалы: Мюллер – его кумир. Когда Мусиала попал в основу «Баварии», то тот помогал ему обживаться. Про это Мусиала говорил: «Томас – классный парень. Он – истинный лидер, мой хороший друг и даже в какой-то степени учитель. Томас помогает мне стать лучше и чувствовать себя комфортнее в составе «Баварии».
Возможно, вклад внес и Саутгейт – тот сомневался, что парень сыграет за Англию на Евро
В декабре, когда Мусиала еще не решил относительно сборной, Йоахим Лев публично сказал о готовности вызвать его на матчи Евро-2020. В то же время Мусиала встречался с Гаретом Саутгейтом и не добился от него такого обещания. По данным Sky Sports, Гарет Саутгейт посоветовал ему играть за Англию, но сказал, что вряд ли вызовет на чемпионат Европы.
За сборную Германии он сыграл в сумме во всех турнирах четыре матча. На этом Евро он появился лишь в одной игре – провел 12 минут на поле Венгрии. О Германии он говорит: «Я рад быть здесь. Я чувствую, что это моя команда. Сейчас мои мысли – стать с Германией чемпионом Европы. Это моя сборная».
Теперь Германия встречается с Англией на Евро-2020.