Евро-2020: где смотреть матчи плей-офф. Телепрограмма

На Евро-2020 завершился групповой этап и остались матчи плей-офф. Игры 1/8 финала распределены на четыре дня. В каждый из этих дней будут сыграны по два матча.

За два дня до старта плей-офф российские телеканалы распределили расписание телетрансляций матчей 1/8 финала.

Первый канал покажет четыре матча.

«Россия 1» – еще три.

Еще одна игра отдана «Матч ТВ».

Все матчи будут показаны в прямом эфире. Расписание выглядит так:

26 июня

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇩🇰 19:00. Уэльс – Дания

«Россия 1», комментатор – Владимир Стогниенко.

🇮🇹 🇦🇹 22:00. Италия – Австрия

Первый канал.

27 июня

🇳🇱 🇨🇿 19:00. Голландия – Чехия

Первый канал.

🇧🇪 🇵🇹 22:00. Бельгия – Португалия

Первый канал.

28 июня

🇭🇷 🇪🇸 19:00. Хорватия – Испания

«Матч ТВ», комментатор – Сергей Кривохарченко.

🇫🇷 🇨🇭 22:00. Франция – Швейцария

«Россия 1», комментатор – Владимир Стогниенко.

29 июня

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇩🇪 19:00. Англия – Германия

Первый канал.

🇸🇪 🇺🇦 29 июня, 22:00. Швеция – Украина

«Россия 1», комментатор – Александр Неценко.

Расписание телетрансляций четвертьфиналов, полуфиналов и финала Евро-2020 станет известно позже.