Евро-2020
Евро-2020: где смотреть матчи плей-офф. Телепрограмма
59 минут назад
На Евро-2020 завершился групповой этап и остались матчи плей-офф. Игры 1/8 финала распределены на четыре дня. В каждый из этих дней будут сыграны по два матча.
За два дня до старта плей-офф российские телеканалы распределили расписание телетрансляций матчей 1/8 финала.
Все матчи будут показаны в прямом эфире. Расписание выглядит так:
26 июня
🏴 🇩🇰 19:00. Уэльс – Дания
- «Россия 1», комментатор – Владимир Стогниенко.
- Первый канал.
27 июня
🇳🇱 🇨🇿 19:00. Голландия – Чехия
- Первый канал.
🇧🇪 🇵🇹 22:00. Бельгия – Португалия
- Первый канал.
28 июня
🇭🇷 🇪🇸 19:00. Хорватия – Испания
- «Матч ТВ», комментатор – Сергей Кривохарченко.
🇫🇷 🇨🇭 22:00. Франция – Швейцария
- «Россия 1», комментатор – Владимир Стогниенко.
29 июня
🏴 🇩🇪 19:00. Англия – Германия
- Первый канал.
🇸🇪 🇺🇦 29 июня, 22:00. Швеция – Украина
- «Россия 1», комментатор – Александр Неценко.
Расписание телетрансляций четвертьфиналов, полуфиналов и финала Евро-2020 станет известно позже.
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