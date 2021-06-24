Евро-2020
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#Евро-2020

Евро-2020: где смотреть матчи плей-офф. Телепрограмма

59 минут назад

dpa / Global Look Press

На Евро-2020 завершился групповой этап и остались матчи плей-офф. Игры 1/8 финала распределены на четыре дня. В каждый из этих дней будут сыграны по два матча.

За два дня до старта плей-офф российские телеканалы распределили расписание телетрансляций матчей 1/8 финала.

Все матчи будут показаны в прямом эфире. Расписание выглядит так:

26 июня

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇩🇰 19:00. УэльсДания

  • «Россия 1», комментатор – Владимир Стогниенко.

🇮🇹 🇦🇹 22:00. ИталияАвстрия

  • Первый канал.

27 июня

🇳🇱 🇨🇿 19:00. ГолландияЧехия

  • Первый канал.

🇧🇪 🇵🇹 22:00. БельгияПортугалия

  • Первый канал.

28 июня

🇭🇷 🇪🇸 19:00. ХорватияИспания

  • «Матч ТВ», комментатор – Сергей Кривохарченко.

🇫🇷 🇨🇭 22:00. ФранцияШвейцария

  • «Россия 1», комментатор – Владимир Стогниенко.

29 июня

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇩🇪 19:00. АнглияГермания

  • Первый канал.

🇸🇪 🇺🇦 29 июня, 22:00. ШвецияУкраина

  • «Россия 1», комментатор – Александр Неценко.

Расписание телетрансляций четвертьфиналов, полуфиналов и финала Евро-2020 станет известно позже.

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