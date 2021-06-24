Плей-офф Евро-2020: все пары, когда и где матчи
Групповой этап Евро-2020 завершен. Сетка матчей плей-офф сформирована окончательно. Вышедшие из групп команды узнали своих соперников по 1/8 финала.
На Евро не предусмотрена жеребьевка. Путь команд по следующим стадиям турнира можно просчитать благодаря сетке.
Расписание матчей плей-офф Евро-2020
1/8 финала:
🏴 🇩🇰 26 июня, 19:00. Уэльс – Дания (Амстердам)
🇮🇹 🇦🇹 26 июня, 22:00. Италия – Австрия (Лондон)
🇳🇱 🇨🇿 27 июня, 19:00. Голландия – Чехия (Будапешт)
🇧🇪 🇵🇹 27 июня, 22:00. Бельгия – Португалия (Севилья)
🇭🇷 🇪🇸 28 июня, 19:00. Хорватия – Испания (Копенгаген)
🇫🇷🇨🇭 28 июня, 22:00. Франция – Швейцария (Бухарест)
🏴 🇩🇪 29 июня, 19:00. Англия – Германия (Лондон)
🇸🇪 🇺🇦 29 июня, 22:00. Швеция – Украина (Глазго)
1/4 финала:
🌍 2 июля, 19:00. Игра в Санкт-Петербурге.
🌍 2 июля, 22:00. Игра в Мюнхене.
🌍 3 июля, 19:00. Игра в Баку.
🌍 3 июля, 22:00. Игра в Риме.
1/2 финала:
🌍 6 июля, 22:00. Игра в Лондоне.
🌍 7 июля, 22:00. Игра в Лондоне.
Финал
🌍 11 июля, 22:00. Игра в Лондоне.
Сетка плей-офф Евро-2020
Первая половина сетки:
🆚 Пара Бельгия – Португалия выходит на пару Италия – Австрия. Победитель выходит в полуфинал.
🆚 Пара Франция – Швейцария выходит на пару Хорватия – Испания. Победитель выходит в полуфинал.
Вторая половина сетки:
🆚 Пара Швеция – Украина выходит на пару Англия – Германия. Победитель выходит в полуфинал.
🆚 Пара Голландия – Чехия выходит на пару Уэльс – Дания. Победитель выходит в полуфинал.
Команды из разных половин сетки не смогут пересечься до финала. Например, Англия, Германия или Голландия не встретятся с Бельгией, Португалией, Францией или Италией.