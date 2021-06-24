Евро-2020
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Плей-офф Евро-2020: все пары, когда и где матчи

3 часа назад

Групповой этап Евро-2020 завершен. Сетка матчей плей-офф сформирована окончательно. Вышедшие из групп команды узнали своих соперников по 1/8 финала.

На Евро не предусмотрена жеребьевка. Путь команд по следующим стадиям турнира можно просчитать благодаря сетке.

Расписание матчей плей-офф Евро-2020

1/8 финала:

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🇩🇰 26 июня, 19:00. УэльсДания (Амстердам)

🇮🇹 🇦🇹 26 июня, 22:00. ИталияАвстрия (Лондон)

🇳🇱 🇨🇿 27 июня, 19:00. ГолландияЧехия (Будапешт)

🇧🇪 🇵🇹 27 июня, 22:00. БельгияПортугалия (Севилья)

🇭🇷 🇪🇸 28 июня, 19:00. ХорватияИспания (Копенгаген)

🇫🇷🇨🇭 28 июня, 22:00. ФранцияШвейцария (Бухарест)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🇩🇪 29 июня, 19:00. АнглияГермания (Лондон)

🇸🇪 🇺🇦 29 июня, 22:00. ШвецияУкраина (Глазго)

1/4 финала:

🌍 2 июля, 19:00. Игра в Санкт-Петербурге.

🌍 2 июля, 22:00. Игра в Мюнхене.

🌍 3 июля, 19:00. Игра в Баку.

🌍 3 июля, 22:00. Игра в Риме.

1/2 финала:

🌍 6 июля, 22:00. Игра в Лондоне.

🌍 7 июля, 22:00. Игра в Лондоне.

Финал

🌍 11 июля, 22:00. Игра в Лондоне.

Сетка плей-офф Евро-2020

Первая половина сетки:

🆚 Пара Бельгия – Португалия выходит на пару Италия – Австрия. Победитель выходит в полуфинал.

🆚 Пара Франция – Швейцария выходит на пару Хорватия – Испания. Победитель выходит в полуфинал.

Вторая половина сетки:

🆚 Пара Швеция – Украина выходит на пару Англия – Германия. Победитель выходит в полуфинал.

🆚 Пара Голландия – Чехия выходит на пару Уэльс – Дания. Победитель выходит в полуфинал.

Команды из разных половин сетки не смогут пересечься до финала. Например, Англия, Германия или Голландия не встретятся с Бельгией, Португалией, Францией или Италией.

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Все фото: dpa / augenklick/firo Sportphoto / Global Look Press
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