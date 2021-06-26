Уэльс - Дания: 26 июня 2021 смотреть онлайн

Уэльс
-:-

Уэльс - Дания: 26 июня 2021 смотреть онлайн

Дания
Евро-2020, 1/8 финала

Евро-2020,

1/8 финала
26 июня 2021, 19:00 МСК
26.06.2021, 19:00 МСК
суббота
Cтадион Йохан Кройф Арена
Йохан Кройф Арена
Амстердам
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Подробнее
Уэльс
мин
12
Уорд
Дэнни Уорд
16
Моррел
Джо Моррел
2
Гантер
Крис Гантер
4
Дэвис
Бен Дэвис
6
Родон
Джо Родон
14
Робертс
Коннор Робертс
3
Уильямс
Неко Уильямс
20
Джеймс
Даниэль Джеймс
10
Рэмзи
Аарон Рэмзи
7
Аллен
Джо Аллен
11
Бэйл
Гарет Бэйл
Запасные
1
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
-
21
Дэвис
Адам Дэвис
-
5
Локьер
Том Локьер
-
22
Мефам
Крис Мефам
-
17
Норрингтон-Дэвис
Рис Норрингтон-Дэвис
-
18
Уильямс
Джонатан Уильямс
-
8
Уилсон
Харри Уилсон
-
13
Мур
Киффер Мур
-
19
Брукс
Дэвид Брукс
-
23
Левитт
Дилан Левитт
-
9
Робертс
Тайлер Робертс
-
Главный тренер
Роберт Пейдж
Дания
мин
1
Шмейхель
Каспер Шмейхель
5
Меле
Йоаким Меле
4
Кьер
Симон Кьер
3
Вестергор
Янник Вестергор
6
Кристенсен
Андреас Кристенсен
18
Васс
Даниэль Васс
8
Делэни
Томас Делэни
23
Хейбьерг
Пьер-Эмиль Хейбьерг
14
Дамсгор
Миккель Дамсгор
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
20
Поульсен
Юссуф Поульсен
Запасные
22
Реннов
Фредерик Реннов
-
16
Лоссль
Йонас Лоссль
-
13
Йоргенсен Занка
Матиас Йоргенсен Занка
-
2
Андерсен
Йоахим Андерсен
-
15
Нергор
Кристиан Нергор
-
17
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
-
24
Йенсен
Матиас Йенсен
-
21
Корнелиус
Андреас Корнелиус
-
12
Дольберг
Каспер Дольберг
-
7
Сков
Роберт Сков
-
11
Сков Ольсен
Андреас Сков Ольсен
-
19
Винд
Йонас Винд
-
Главный тренер
Каспер Хьюлманд

Прошлые матчи

16.11.2018 16 нояб. 2018 пт 22:45
Уэльс
1 : 2
Дания
16.11.2018 16 нояб. 2018 пт 22:45
Уэльс
1
Дания
2
09.09.2018 09 сент. 2018 вс 19:00
Дания
2 : 0
Уэльс
09.09.2018 09 сент. 2018 вс 19:00
Дания
2
Уэльс
0

Новости

«Suka ***». Игрок Дании матерится на русском после победы над Россией
#Дания
вчера, 16:36
Как датчане болели за сборную: песни, толпы и летящие стаканы пива – хвалят даже футболисты России
#Дания
вчера, 14:51
«Теперь понятно, почему Собянин ограничил работу баров». Как Россия реагирует на вылет сборной (опять!)
#Россия
вчера, 00:41
Дания не пустила русских фанатов в страну – но русские фанаты все равно попали на матч. Посмотрите на этих красавцев: ушанки, платок, флаги
#Россия
21 июня, 22:04
Тренер Дании – через 7 философских монологов: о силе сомнений, отражении души нации, сломе границ между людьми
#Каспер Хьюлманд
21 июня, 18:15
Необычная Дания. Первой ввела однополые браки, зарабатывает на свиньях, показывает кино на датском с субтитрами и засыпает холостяков корицей
#Дания
21 июня, 14:46
Дания через удивительные цифры: рекорд Евро по поражениям, всего 4 игрока из местной лиги, сотня миллионов разницы по стоимости с Россией
#Дания
21 июня, 12:00
Эриксен помог мне найти работу, перенести расставание и выйти на свет
#Кристиан Эриксен
21 июня, 09:35
# Новости матча
Дания – первая сборная на Евро, которая вышла из группы после двух стартовых поражений
вчера, 02:42
Результаты 11-го игрового дня Евро-2020. Россия вылетела, Дания и Австрия получили соперников по 1/8 финала
вчера, 02:30
Дюков – об увольнении Черчесова: «Делать кадровые выводы по горячим следам неправильно»
вчера, 01:46
Дания сыграет с Уэльсом в 1/8 финала
вчера, 01:27
Россия вылетала из группы на 5 из 6 чемпионатов Европы, в которых участвовала
вчера, 00:41
Дзюба потратил почти 10 лет, чтобы повторить рекорд Кержакова
вчера, 00:33
Кристенсен – лучший игрок в матче России и Дании
вчера, 00:14
Россия проиграла 20-й матч при Черчесове. Это худший показатель среди тренеров
вчера, 00:05