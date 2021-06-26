Италия - Австрия: 26 июня 2021 смотреть онлайн

Италия
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Италия - Австрия: 26 июня 2021 смотреть онлайн

Австрия
Евро-2020, 1/8 финала

Евро-2020,

1/8 финала
26 июня 2021, 22:00 МСК
26.06.2021, 22:00 МСК
суббота
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Предварительный состав

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Италия
мин
21
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
13
Эмерсон
Эмерсон
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
25
Толой
Рафаэл Толой
23
Бастони
Алессандро Бастони
8
Жоржиньо
Жоржиньо
6
Верратти
Марко Верратти
12
Пессина
Маттео Пессина
20
Бернардески
Федерико Бернардески
14
Кьеза
Федерико Кьеза
9
Белотти
Андреа Белотти
Запасные
1
Сиригу
Сальваторе Сиригу
-
26
Мерет
Алекс Мерет
-
15
Ачерби
Франческо Ачерби
-
2
Ди Лоренцо
Джованни Ди Лоренцо
-
16
Кристанте
Бриан Кристанте
-
18
Барелла
Николо Барелла
-
4
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
-
5
Локателли
Мануэль Локателли
-
7
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
-
17
Иммобиле
Чиро Иммобиле
-
10
Инсинье
Лоренцо Инсинье
-
22
Распадори
Джакомо Распадори
-
Главный тренер
Роберто Манчини
Австрия
мин
13
Бахман
Даниэль Бахман
8
Алаба
Давид Алаба
3
Драгович
Александар Драгович
4
Хинтереггер
Мартин Хинтереггер
21
Ляйнер
Стефан Ляйнер
19
Баумгартнер
Кристоф Баумгартнер
23
Шлагер
Ксавер Шлагер
9
Забитцер
Марсель Забитцер
10
Гриллич
Флориан Гриллич
24
Лаймер
Конрад Лаймер
7
Арнаутович
Марко Арнаутович
Запасные
1
Шлагер
Александер Шлагер
-
12
Перван
Павао Перван
-
2
Ульмер
Андреас Ульмер
-
15
Линхарт
Филипп Линхарт
-
5
Пош
Стефан Пош
-
6
Илсанкер
Штефан Илсанкер
-
17
Шауб
Луис Шауб
-
18
Шепф
Алессандро Шепф
-
16
Триммель
Кристофер Триммель
-
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
-
20
Онисиво
Карим Онисиво
-
25
Калайджич
Саша Калайджич
-
Главный тренер
Франко Фода

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#Сальваторе Сиригу
20 июня, 21:55
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Как блогеры ютуба и телеграма относятся к Евро. Рассказывают Егоров, Городницкий, «МЯЧ Production», «Фалькао не приехал» и другие
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13 июня, 23:05
В Италии Манчини выполнил всю непривычную для себя работу – эксперименты, омолаживание, смена стиля. И идеально стартовал на Евро
#Роберто Манчини
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#Евро-2020
11 июня, 23:50
Паоло Росси попал на ЧМ через месяц после двухлетнего бана за договорняк. Он нарушил обещание не приезжать в сборную и покорил мир
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10 декабря 2020, 16:16
# Новости матча
Результаты 11-го игрового дня Евро-2020. Россия вылетела, Дания и Австрия получили соперников по 1/8 финала
вчера, 02:30
Гриллич – лучший игрок в матче Украины и Австрии
21 июня, 21:40
Австрия ни разу не побеждала на прошлых ЧЕ. На Евро-2020 – впервые вышла из группы
21 июня, 21:15
🇳🇱 Голландия выиграла группу С, Австрия в плей-офф сыграет с Италией, Украина – третья
21 июня, 20:53
🇺🇦🇦🇹 Украина проиграла Австрии и заняла третье место в группе
21 июня, 20:52
Баумгартнер забил Украине, стал самым молодым бомбардиром Евро-2020 и заменился через 11 минут
21 июня, 19:55
Украина пропустила во всех матчах Евро в истории
21 июня, 19:40
🇺🇦🇦🇹 Евро-2020: стартовые составы на матч Украина – Австрия, 21 июня 2021 года
21 июня, 17:40