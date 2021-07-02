🇨🇭🇪🇸 Испания победила Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро

Швейцария пропустила первой, забив автогол. Он стал десятым на Евро-2020 – это больше, чем за все предыдущие розыгрыши чемпионатов Европы (9).

В конце второго тайма при счете 1:1 Швейцария осталась вдесятером. Ремо Фройлер получил прямую красную карточку за фол на Жераре Морено.

Несмотря на игру в меньшинстве, Швейцария не пропустила ни в оставшееся основное время, ни в дополнительное. Испания 28 раз пробила по воротам за игру (10 в створ), Швейцария – 8 (2 в створ).

Вратарь Швейцарии Янн Зоммер сделал за матч десять сейвов (без учета серии пенальти). Это рекордное число для матча Евро-2020.

Матч перешел в серию пенальти, где победила Испания (1:3). Ключевые моменты серии:

❌🇪🇸 Серхио Бускетс пробил в штангу

❌ 🇨🇭 Ян Зоммер сделал сейв

❌❌ 🇪🇸 Унаи Симон сделал два сейва

❌ 🇨🇭 Рубен Варгас пробил выше ворот

Теперь Испания сыграет с победителем пары Бельгии и Италии. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.