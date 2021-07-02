Евро-2020
Испания
Швейцария
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#Евро-2020 #Испания #Швейцария

🇨🇭🇪🇸 Испания победила Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро

02 июля, 21:42
Матч завершен
Швейцария
Шакири 68
1:1
(по пен. 1 : 3)
Матч завершен
Испания
Закария 8
  • Швейцария пропустила первой, забив автогол. Он стал десятым на Евро-2020 – это больше, чем за все предыдущие розыгрыши чемпионатов Европы (9).
  • В конце второго тайма при счете 1:1 Швейцария осталась вдесятером. Ремо Фройлер получил прямую красную карточку за фол на Жераре Морено.
  • Несмотря на игру в меньшинстве, Швейцария не пропустила ни в оставшееся основное время, ни в дополнительное. Испания 28 раз пробила по воротам за игру (10 в створ), Швейцария – 8 (2 в створ).
  • Вратарь Швейцарии Янн Зоммер сделал за матч десять сейвов (без учета серии пенальти). Это рекордное число для матча Евро-2020.

Матч перешел в серию пенальти, где победила Испания (1:3). Ключевые моменты серии:

❌🇪🇸  Серхио Бускетс пробил в штангу

❌ 🇨🇭 Ян Зоммер сделал сейв

❌❌ 🇪🇸 Унаи Симон сделал два сейва

❌ 🇨🇭 Рубен Варгас пробил выше ворот

Теперь Испания сыграет с победителем пары Бельгии и Италии. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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