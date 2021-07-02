🇧🇪 🇮🇹 Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро

Все голы забиты в первом тайме. Италия вела 2:0 к концу первого тайма, но пропустила с пенальти в компенсированное время.

Во втором тайме двух игроков заменили из-за травм. У заменен Леонардо Спинаццола, у Бельгии – Насер Шадли.

Шадли ушел с поля через четыре минуты после выхода на поле – это самая быстрая замена в истории турнира.

Италия продлила беспроигрышную серию до 32 матчей. В последний раз она проигрывала в сентябре 2018 года Португалии в Лиге наций (0:1).

В полуфинале Евро Италия сыграет против Испании. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.