Евро-2020
Италия
Бельгия
🇧🇪 🇮🇹 Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро
02 июля, 23:56
- Все голы забиты в первом тайме. Италия вела 2:0 к концу первого тайма, но пропустила с пенальти в компенсированное время.
- Во втором тайме двух игроков заменили из-за травм. У заменен Леонардо Спинаццола, у Бельгии – Насер Шадли.
- Шадли ушел с поля через четыре минуты после выхода на поле – это самая быстрая замена в истории турнира.
- Италия продлила беспроигрышную серию до 32 матчей. В последний раз она проигрывала в сентябре 2018 года Португалии в Лиге наций (0:1).
В полуфинале Евро Италия сыграет против Испании. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.
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