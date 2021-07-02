Евро-2020
Италия
Бельгия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Евро-2020 #Италия #Бельгия

🇧🇪 🇮🇹 Италия обыграла Бельгию и вышла в полуфинал Евро

02 июля, 23:56
Матч завершен
Бельгия
Лукаку 45
1:2
Матч завершен
Италия
Барелла 31
Инсинье 44
  • Все голы забиты в первом тайме. Италия вела 2:0 к концу первого тайма, но пропустила с пенальти в компенсированное время.
  • Во втором тайме двух игроков заменили из-за травм. У заменен Леонардо Спинаццола, у БельгииНасер Шадли.
  • Шадли ушел с поля через четыре минуты после выхода на поле – это самая быстрая замена в истории турнира.
  • Италия продлила беспроигрышную серию до 32 матчей. В последний раз она проигрывала в сентябре 2018 года Португалии в Лиге наций (0:1).

В полуфинале Евро Италия сыграет против Испании. Матч пройдет 6 июля в Лондоне.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
До сборной Италии Манчини провалился в «Зените». 100 млн расходов, критика игроков и фраза «это вообще не тренер» от Дзюбы
Джокер Италии знает латынь, учится на экономиста и сравнивает сборную с картиной Ван Гога «Цветущие ветки миндаля»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Евро-2020
#Италия
#Бельгия