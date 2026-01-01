Леонардо Спинаццола

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Травмированный Спинаццола на костылях первым из итальянцев приковылял на награждение. И потом радостно катался на спинах других 😍
#Евро-2020
❤️ Итальянцы не забыли травмированного Спинаццолу – пели в его честь и прыгали с Инсинье, который надел его майку
#Евро-2020
Лучший защитник Италии на Евро плакал из-за травмы. Он 15 раз страдал от них за последние 5 лет и менял стоматолога из-за повреждений мышц
#Леонардо Спинаццола
«Рома» из-за травм заменила трех звезд против «МЮ» за тайм – и следом пропустила пять голов
#Рома