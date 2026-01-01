Леонардо Спинаццола

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Футбол
Спинаццола из-за разрыва ахиллова сухожилия пропустит 5-6 месяцев
#Леонардо Спинаццола
Футбол
Спинаццола признан лучшим игроком матча Италия – Австрия. Он отдал ассист
#Леонардо Спинаццола