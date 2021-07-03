Спинаццола из-за разрыва ахиллова сухожилия пропустит 5-6 месяцев

В матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии Леонардо Спинаццола получил травму во втором тайме. Он покинул поле на носилках и больше не сыграет на турнире. Спинаццолу заменил Эмерсон.

Спинаццола прошел обследование. У него разрыв ахиллова сухожилия. Срок восстановления – 5-6 месяцев. Эту информацию журналисту Фабрицио Романо подтвердил медицинский штаб сборной Италии.

«Я уверен, что скоро вернусь! При таком командном духе нет ничего невозможного», – сказал Спинаццола.