Леонардо Спинаццола
Евро-2020
Италия
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#Леонардо Спинаццола #Евро-2020 #Италия

Спинаццола из-за разрыва ахиллова сухожилия пропустит 5-6 месяцев

03 июля, 19:37

SVEN SIMON / Global Look Press

В матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии Леонардо Спинаццола получил травму во втором тайме. Он покинул поле на носилках и больше не сыграет на турнире. Спинаццолу заменил Эмерсон.

Спинаццола прошел обследование. У него разрыв ахиллова сухожилия. Срок восстановления – 5-6 месяцев. Эту информацию журналисту Фабрицио Романо подтвердил медицинский штаб сборной Италии.

«Я уверен, что скоро вернусь! При таком командном духе нет ничего невозможного», – сказал Спинаццола.

  • На Евро-2020 Спинаццола провел четыре матча и отдал голевую передачу против Австрии.
  • За сборную Италии он выступает с 2017 года.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Твиттер Фабрицио Романо
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