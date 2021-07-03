Леонардо Спинаццола
Евро-2020
Италия
Спинаццола из-за разрыва ахиллова сухожилия пропустит 5-6 месяцев
03 июля, 19:37
В матче 1/4 финала Евро-2020 против Бельгии Леонардо Спинаццола получил травму во втором тайме. Он покинул поле на носилках и больше не сыграет на турнире. Спинаццолу заменил Эмерсон.
Спинаццола прошел обследование. У него разрыв ахиллова сухожилия. Срок восстановления – 5-6 месяцев. Эту информацию журналисту Фабрицио Романо подтвердил медицинский штаб сборной Италии.
«Я уверен, что скоро вернусь! При таком командном духе нет ничего невозможного», – сказал Спинаццола.
- На Евро-2020 Спинаццола провел четыре матча и отдал голевую передачу против Австрии.
- За сборную Италии он выступает с 2017 года.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые