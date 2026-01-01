Константин Тюкавин

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Футбол
Молодежная сборная России победила Испанию благодаря голу Тюкавина
#Россия U21
Футбол
Итоговый состав сборной России на октябрьские матчи. Исключены Крицюк, Зиньковский и еще четыре игрока
#Россия
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Футбол
Тюкавин впервые сыграл за сборную России. Он третий дебютант при Карпине
#Константин Тюкавин
Футбол
«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов
#Спартак