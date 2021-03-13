«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов

В сезоне-2020/21 «Спартак» и «Динамо» дважды встретились в РПЛ, еще раз – в Кубке России. Все голы забили разные футболисты.

Ноябрь-2020. Матч первого круга РПЛ. Голы забили Роман Зобнин и Дмитрий Скопинцев.