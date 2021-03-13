Спартак
РПЛ
Кубок России
Футбол
Дмитрий Скопинцев
Роман Зобнин
Александр Соболев
Даниил Фомин
Виктор Мозес
Павел Маслов
Константин Тюкавин
Динамо
Поделиться:
Комментарии:
0
#Спартак #РПЛ #Футбол #Виктор Мозес #Павел Маслов #Дмитрий Скопинцев #Константин Тюкавин #Кубок России #Александр Соболев #Динамо #Роман Зобнин #Даниил Фомин

«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов

вчера, 21:10

Твиттер «Спартака»

В сезоне-2020/21 «Спартак» и «Динамо» дважды встретились в РПЛ, еще раз – в Кубке России. Все голы забили разные футболисты.

Ноябрь-2020. Матч первого круга РПЛ. Голы забили Роман Зобнин и Дмитрий Скопинцев.

Матч завершен
Спартак
Москва
Зобнин 85
1:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Скопинцев 79

Февраль-2021. 1/8 финала Кубка России. Голы забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.

Матч завершен
Динамо
Москва
Фомин 15
Тюкавин 70
2:0
Матч завершен
Спартак
Москва

Март-2021. Матч второго круга РПЛ. Голы забили Павел Маслов (автогол), Александр Соболев и Виктор Мозес.

Матч завершен
Динамо
Москва
Маслов 18
1:2
Матч завершен
Спартак
Москва
Мозес 30
Соболев 63
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол.ру
Еще по теме
Точечный автогол Маслова. Подставил ногу, когда игрок «Динамо» прострелил в пустоту
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Спартак
#РПЛ
#Футбол
#Виктор Мозес
#Павел Маслов
#Дмитрий Скопинцев
#Константин Тюкавин
#Кубок России
#Александр Соболев
#Динамо
#Роман Зобнин
#Даниил Фомин