Спартак
РПЛ
Кубок России
Футбол
Дмитрий Скопинцев
Роман Зобнин
Александр Соболев
Даниил Фомин
Виктор Мозес
Павел Маслов
Константин Тюкавин
Динамо
#Спартак #РПЛ #Футбол #Виктор Мозес #Павел Маслов #Дмитрий Скопинцев #Константин Тюкавин #Кубок России #Александр Соболев #Динамо #Роман Зобнин #Даниил Фомин
«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов
вчера, 21:10
В сезоне-2020/21 «Спартак» и «Динамо» дважды встретились в РПЛ, еще раз – в Кубке России. Все голы забили разные футболисты.
Ноябрь-2020. Матч первого круга РПЛ. Голы забили Роман Зобнин и Дмитрий Скопинцев.
Февраль-2021. 1/8 финала Кубка России. Голы забили Даниил Фомин и Константин Тюкавин.
Март-2021. Матч второго круга РПЛ. Голы забили Павел Маслов (автогол), Александр Соболев и Виктор Мозес.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые