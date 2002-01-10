Шакир Мухамадуллин

Дата рождения
10 января 2002 г.
Факт
На драфте НХЛ 2020 г. выбран в 1-м раунде под 20-м номером клубом «Нью-Джерси»
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