Шакир Мухамадуллин

Дата рождения
10 января 2002 г.
Факт
На драфте НХЛ 2020 г. выбран в 1-м раунде под 20-м номером клубом «Нью-Джерси»
Лента
Материалы
Новости
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Защитник России спас ворота в матче МЧМ-2022, когда вратарь лежал. Год назад он был в сборной разочарований турнира 🧱
#Шакир Мухамадуллин
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
#Россия U20