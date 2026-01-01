Никита Гусев

Дата рождения
8 июля 1992 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
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Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Новый рейтинг зарплат русского хоккея: в топе «Локомотив», самый высокооплачиваемый – защитник «Барыса», известен контракт Гусева
#КХЛ
Трансфер года в русском хоккее: Гусев вернулся из НХЛ в СКА. Почему это случилось и что это значит для всех
#Никита Гусев
Переход Гусева в «Вегас» – самый важный трансфер года
#Никита Гусев