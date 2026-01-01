Никита Гусев

Дата рождения
8 июля 1992 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 2018 г.
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Хоккей
Никита Гусев спустя два года вернулся из НХЛ в СКА. Весной «Нью-Джерси» выставил его на драфт отказов
#Никита Гусев
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Нью-Джейрси». Гусев забил впервые в сезоне, Овечкин прервал безголевую серию из четырех игр
#НХЛ