Ванкувер

Лента
Материалы
Новости
Хоккей
«Баффало» выиграл право первого выбора на драфте НХЛ. Дебютант лиги «Сиэтл» стал вторым
#НХЛ
Хоккей
Голдобин перешел в «Металлург»
#Николай Голдобин
Хоккей
Действующий обладатель Кубка Стэнли вылетел из плей-офф
#Ванкувер
Хоккей
Второй игрок из НХЛ отказался от участия в возобновлении сезона
#Свен Берчи
Хоккей
Голдобин перешел из «Ванкувера» в ЦСКА
#Николай Голдобин
Хоккей
Форвард Голдобин переходит из «Ванкувера» в ЦСКА
#Николай Голдобин
Хоккей
«Питтсбург» и «Ванкувер» на двоих забросили 14 шайб. В пяти поучаствовал Малкин
#Питтсбург