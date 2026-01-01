Куньлунь Ред Стар

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Хоккей
СКА забил 5 голов в первом официальном матче под руководством Ротенберга
#Роман Ротенберг
Хоккей
«Куньлунь» проиграл «Авангарду» 0:5 и уступил по броскам 10:61. Игроки из этого клуба поедут на Олимпиаду
#Куньлунь Ред Стар
Хоккей
Ковальчук забросил шайбу в дебютном матче за «Авангард»
#Илья Ковальчук
Футбол
Матч «Химки» – «Зенит» пройдет без зрителей из-за запрета на них в Подмосковье
#РПЛ
Хоккей
«Локомотив» получил техническое поражение от «Куньлуня», ранее игра была перенесена на день
#Локомотив (х)
Хоккей
«Куньлунь» в двух матчах подряд забивал за секунду до конца. Проиграл оба
#Куньлунь Ред Стар