Куньлунь Ред Стар

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Китай впервые в олимпийском хоккее. На пути страна подключила политику, держала в КХЛ слабый клуб и раздала гражданство канадцам и россиянам
#хоккей на Олимпийских играх-2022
Коронавирус добрался до спорта: турниры переносят, спортсмены уезжают в Европу
#Китай