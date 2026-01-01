Адмирал

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Хоккей
«Адмирал» победил впервые после возвращения в КХЛ. Он оставался единственным клубом без побед со старта сезона
#Адмирал
Хоккей
Долг «Адмирала» – 56 млн рублей
#Адмирал
Хоккей
КХЛ вернет «Адмирал», если он погасит долги. Клуб пропустил сезон из-за нехватки финансирования во время пандемии
#КХЛ
Хоккей
«Адмирал» вернется в КХЛ в следующем сезоне
#Адмирал
Футбол
«Адмирал» покинет КХЛ, «Луч» – ФНЛ. В Приморском крае за их счет будут бороться с коронавирусом
#Адмирал