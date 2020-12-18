Этот сезон КХЛ «Адмирал» пропускает из-за нехватки финансирования.

Сейчас министр спорта Приморского края Жан Кузнецов выступил с заявлением, в котором пообещало, что «Адмирал» вернется в КХЛ в следующем сезоне:

«Как и сказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, «Адмирал» примет участие в следующем регулярном чемпионате КХЛ. У нас зарезервированы средства в бюджете края, сейчас идет работа по соглашениям со спонсорами.

Согласована кандидатура спортивного директора, отвечающего за селекцию. Никакой смены руководства в «Адмирале» не происходит, клуб функционирует в обычном режиме, кроме, как вы знаете, команды КХЛ.

Работает спортивная школа, в которой тренируется более 400 детей, выступают на первенстве ДФО юниоры «Адмирал-U18». «Тайфун» стабильно выступает в чемпионате МХЛ.

Безусловно, все мы хотим увидеть приморских хоккеистов в составе «Адмирала», поэтому с большим интересом ждем грядущего сезона и возвращения большого хоккея под своды «Фетисов Арены».