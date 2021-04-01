Долг «Адмирала» – 56 млн рублей

31 марта КХЛ утвердила состав участников сезона-2021/22. В список вошел владивостокский «Адмирал», который пропустил текущий сезон из-за долгов. Из-за этого в сезоне-2020/21 в НХЛ было 23 команды, а не 24.

КХЛ вернет «Адмирал», если он погасит долги. Клуб пропустил сезон из-за нехватки финансирования во время пандемии

ТАСС уточнил, какие долги у «Адмирала», ссылаясь на слова президента КХЛ Алексея Морозова:

«У «Адмирала» есть долги. Сегодня все [на совете директоров КХЛ] проголосовали за дополнительное условие – погашение долгов. На 2017 год у них был долг 146 млн рублей, сейчас он составляет 56 млн рублей».