чемпионат Аргентины

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Любимая парикмахерская футболистов. Там бывают все аргентинские звезды, а ее босс стриг Месси перед ЧМ и летает по миру с «Ривер Плейтом»
#Аргентина
У «Эстудиантеса» новый крутой стадион: по его крыше ходит огненный лев, он – первый в мире с зеленым сертификатом
#Эстудиантес
Марадона – гастролер со стажем. За десять лет поработал на четырех континентах
#Диего Марадона
Это не «Бока» выбрала Де Росси – это Де Росси сам выбрал «Боку»
#Даниеле Де Росси