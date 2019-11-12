У «Эстудиантеса» новый крутой стадион: по его крыше ходит огненный лев, он – первый в мире с зеленым сертификатом

Аргентинский «Эстудиантес» сейчас – седьмая команда страны, отстающая от лидера всего на три очка. «Эстудиантес» очень мало пропускает (меньше только «Бока») и побеждает на уровне лидеров (семь побед, больше нет ни у кого).

Большую помощь в решении турнирных задач наверняка окажет новая арена, которая открыли во время перерыва на матчи сборных.

Церемония открытия сразу же привлекла внимание крутейшим спецэффектом: на стадион прыгнул огненный лев и прошелся по нему.