Мино Райола

Дата рождения
4 ноября 1967 г.
Инфо
Нидерландский футбольный агент итальянского происхождения
Лента
Материалы
Умер агент Мино Райола – через 2 дня после того, как сам опроверг новости о своей смерти
#Мино Райола
Все запостили новость о смерти агента Мино Райолы – но его помощник и он сам (!) все опровергли
#Мино Райола
Из «Наполи» уходит Инсинье – одна из главных легенд в истории клуба и воспитанник. Хотя ради нового контракта он увольнял самого могущественного агента мира
#Лоренцо Инсинье
Райола постоянно воюет с итальянскими клубами. От него уходят игроки, а босс «Наполи» мечтает ударить
#Мино Райола
Ого: оказывается, Райолу можно уволить – это сделал Инсинье из любви к «Наполи»
#Лоренцо Инсинье
«МЮ» ругается с Райолой – и это должно волновать их больше, чем пятое место в таблице
#Мино Райола