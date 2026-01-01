Флорентино Перес

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4 странных загадки вокруг ухода Месси: заговор с «Реалом», нелогичная трансферная кампания, роли двух президентов
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#Лионель Месси
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Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
Президент Суперлиги дал первое интервью после создания турнира. Рассказал о «спасении футбола» и кризисе индустрии
#Суперлига
Зачем Перес затеял Суперлигу, если «Реал» и так выиграл три ЛЧ за пять лет. Ему мало денег? Он в кризисе? Или просто идейный?
#Флорентино Перес
Война УЕФА и топ-клубов уже не шутка. Суперлига будет, глава – Перес, а чиновники угрожают всем баном
#Суперлига